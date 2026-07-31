Auftakt mit Ambitionen: Startschuss in der Gruppenliga Kassel 2

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Die Gruppenliga Kassel 2 beginnt ihre neue Saison mit einem klaren Favoriten und zahlreichen Mannschaften, die sich Chancen auf die vorderen Plätze ausrechnen dürfen. Nach dem knapp verpassten Relegationsrang geht die TSG Sandershausen mit dem erklärten Ziel Aufstieg in die Spielzeit. Eintracht Baunatal und der stark verstärkte FSC Lohfelden gelten als erste Verfolger. Mit SV Türkgücü Kassel, TuSpo Nieste und FC Großalmerode kommen drei Aufsteiger hinzu

Kaufungen und Wolfsanger eröffnen die Saison

Heute, 18:30 Uhr SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 18:30 PUSH

Bereits am Freitagabend beginnt die neue Spielzeit mit der Partie zwischen dem SV Kaufungen 07 und dem TSV Wolfsanger. Beide Mannschaften landeten in der vergangenen Saison im gesicherten Mittelfeld und werden zum erweiterten Kreis der Teams gezählt, die sich nach oben orientieren können. Wolfsanger startet mit dem erst 31 Jahre alten Trainer Manuel Maresca und hat sich unter anderem mit Nick Samson, Maximilian Sobocinski, Felix Hegmann und dem erfahrenen Eser Kazak verstärkt. Auch Kaufungen hat seinen Kader ergänzt. Kevin van der Veen, Dennis Grigat, Berat Miftari und Torhüter Max Stellbogen gehören zu den Neuzugängen. Das Auftaktspiel dürfte deshalb bereits erste Hinweise darauf liefern, welche der beiden Mannschaften den Schritt aus dem Tabellenmittelfeld schaffen kann.

Nieste will die Pokalniederlage korrigieren

So., 02.08.2026, 14:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe Tuspo Nieste Tuspo Nieste 14:30 PUSH

Nur wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen im Kreispokal stehen sich die TSG Wilhelmshöhe und TuSpo Nieste erneut gegenüber. Die Generalprobe ging deutlich an die Wilhelmshöher, die sich mit 4:0 durchsetzten. Zum Ligaauftakt werden die Karten dennoch neu gemischt. Wilhelmshöhe rettete sich in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag und setzt weiterhin auf Spielertrainer Manuel Viehmann. Nieste geht nach dem Aufstieg mit einem weitgehend eingespielten Kader in die Gruppenliga. Trainer Daniel Lauer nennt den Klassenerhalt als klares Ziel. Der Pokalauftritt hat allerdings gezeigt, dass sich der Aufsteiger an das höhere Tempo und die größere Konsequenz der neuen Spielklasse erst gewöhnen muss. Vier ehemalige Sandershäuser kehren mit Rothwesten zurück

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TSG Sandershausen TSG Sandershausen TSV Rothwesten Rothwesten 15:00 live PUSH

Für die TSG Sandershausen beginnt gegen den TSV Rothwesten die angekündigte Mission Aufstieg. Nachdem die TSG in der vergangenen Saison nur einen Punkt hinter Grebenstein auf Rang drei landete, ist die Zielsetzung diesmal eindeutig. „Mit einem Erfolgserlebnis soll der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt und gleich das erste Ausrufezeichen gesetzt werden“, heißt es aus Sandershausen. Brisanz erhält die Partie durch mehrere ehemalige TSG-Spieler im Rothwestener Kader. Neben Andrej Cheberenchuk, David Kunz und Harun Sufi kehrt nun auch Neuzugang Emre Bicer an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Sandershausen gewann beide Vergleiche der vergangenen Saison mit 2:1 und 3:0, hat sich mit Maximilian Blahout, Frederik Winter, Tom-Luis Morato Bruch, Erwin Lehn und Fynn Diederich aber ebenfalls noch einmal verstärkt. Großenritter und Hertingshausen im ersten Derby

Auf der Langenbergkampfbahn kommt es zum Auftakt direkt zum Derby zwischen Eintracht Baunatal und dem TSV Hertingshausen. Beide Mannschaften waren bereits im Kreispokal gefordert. Die Großenritter unterlagen dem Verbandsligisten OSC Vellmar knapp mit 0:1, Hertingshausen verlor ein torreiches Duell gegen Lohfelden mit 3:5. Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison will Baunatal wieder in das Aufstiegsrennen eingreifen. Mit Kevin Nennhuber, Jan-Luca Korte, Paul Degenhardt, Ilias El Hammiri und Laurin Waider wurde der Kader dafür deutlich verstärkt. Hertingshausen hat unter anderem Martin Witkowskij, Osama El Masmoudi und Leandro Spangenberg verpflichtet und dürfte im Derby keineswegs nur die Rolle des Außenseiters einnehmen.

Schauenburg kehrt mit ehrgeizigem Ziel zurück

Nach einer Saison in der Gruppenliga Kassel 1 ist die SG Schauenburg wieder in die zweite Staffel eingruppiert worden. Trainer Florian Peter sieht dabei einen deutlichen Unterschied: „Die Gruppe 2 ist spielerisch stärker, in der Gruppe 1 geht es kämpferischer zu.“ Nach Rang sechs und einer starken Rückrunde hat sich die Mannschaft eine Platzierung im oberen Tabellendrittel vorgenommen. Der Kader blieb weitgehend zusammen. Lediglich Leon Göbel hinterlässt nach seinem Wechsel zum FSV Dörnberg eine größere Lücke, während Torhüter Max Wüstner und Innenverteidiger Nils Handwerker neu hinzukamen. Gegner Wettesingen/Breuna/Oberlistingen geht dagegen mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison. Angeführt wird die SG weiterhin von Kapitän und Angreifer Oliver Flörke – einem von insgesamt acht Spielern im Seniorenkader, die den Nachnamen Flörke tragen.

Großalmerode empfängt den aufgerüsteten FSC

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FC Großalmerode Großalmerode FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 15:00 PUSH

Aufsteiger FC Großalmerode bekommt es bei seiner Rückkehr in die Gruppenliga direkt mit einem der ambitioniertesten Teams der Staffel zu tun. Der FSC Lohfelden will oben mitspielen und nennt Eintracht Baunatal sowie Sandershausen als Favoriten auf den Aufstieg. Die Lohfeldener haben ihren Kader in der Sommerpause umfassend verändert. Mit Nahom Ghebrekidus, Abdelganie Zmiro, Moritz Köhler, Edwin Yeboah, Luis Manuel Rueda Florido und Samuel Dafla wechselten gleich sechs Spieler vom Meister Rengershausen zum FSC. Dazu kamen unter anderem Bilal Azizi, Souhail Sabban, Fatjon Blakaj und Noah Diamond Kidane. Großalmerode setzt unter Trainer Thomas Bartel auf den Schwung des Aufstiegs und hat sich unter anderem mit Torhüter Pascal Bielert, Yanick Schwalm und Malte Sebering verstärkt. Reinhardshagen und die SGHU starten mit einem Derby

Auf dem Vaaker Ahlesportplatz treffen zum Saisonstart die SG Reinhardshagen und SG Hombressen/Udenhausen aufeinander. Reinhardshagen verbesserte sich in den vergangenen beiden Jahren zunächst auf Rang sechs und anschließend auf Platz fünf. Trainer Taylan Bilecen sieht trotzdem noch klare Ansatzpunkte: „Wir müssen gegen den Ball ordentlicher arbeiten. Ein anderer Punkt ist die Chancenverwertung: Wir haben viele Chancen, lassen aber auch viel liegen.“ Der Kader der Gastgeber blieb nahezu unverändert. Neu dabei sind die jungen Louis Matokovic und Amer Gracic, während die Brüder Jan und Andre Paar sowie Lukas Salomon weiterhin für Gefahr sorgen sollen. Bei der SGHU führt künftig Torhüter Luca Ilenburg die Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Der 23-Jährige löst damit die langjährigen Führungsspieler ab und soll bei einer Mannschaft vorangehen, die nach einer starken Rückrunde nicht erneut in den Abstiegskampf geraten möchte. Kasseler Stadtduell zwischen Türkgücü und Bosporus

So., 02.08.2026, 15:30 Uhr SV Türkgücü Kassel Türkgücü KS FC Bosporus Kassel Bosporus KS 15:30 PUSH