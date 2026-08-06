Auftakt mit acht Neuzugängen: "Sehr zufrieden mit der Kaderplanung"

– Foto: Lara Sander

Für die Transferperiode im Sommer hatten sich die Verantwortlichen des SV Blau-Weiß Zorbau ein klares Ziel gesetzt: "Wir wollten uns breiter aufstellen", sagt Trainer Rüdiger Hoppe. Dieses Vorhaben hat der Verbandsligist mit bisher acht Neuzugängen in die Tat umsetzen können.

Vor allem junge, talentierte Spieler haben im Sommer den Weg nach Zorbau gefunden. Mit Lasse Krohn (BSG Chemie Leipzig U19) und Jannik Nebel (Lok Leipzig U19) sind etwa zwei 18-Jährige zum Verbandsligisten gestoßen. "Lasse macht einen richtig guten Job als Rechtsverteidiger, sollte bei Chemie sogar einen Platz im Regionalliga-Kader bekommen", berichtet Hoppe. Auch Innenverteidiger Nebel konnte "in der Vorbereitung schon mit seinen Leistungen überzeugen", lobt der Coach. Zu den Spielerprofilen:

"Wir sind sehr zufrieden mit der Kaderplanung", erklärt Hoppe vor dem Saisonstart gegen den FSV Barleben. "Am meisten Wert haben wir bei unseren Neuzugängen darauf gelegt, ob sie charakterlich ins Team passen." Im zweiten Schritt musste es dann sportlich passen: "Die Jungs, die wir dazubekommen haben, erfüllen beide Kriterien", sagt Hoppe.

Auch Maxim Luib (JFV Neuseenland) und Reakwon Clive Ralph (SV Arnstadt) starten bei den Blau-Weißen in ihr erstes richtiges Herrenjahr. "Maxim bringt viel Schwung für unsere offensive Flügelpositionen", erklärt Hoppe. Ralph dagegen "ist eigentlich Innenverteidiger oder Sechser, bringt aber einen sehr ausgeprägten Offensivdrang mit", beschreibt der Coach den 19-Jährigen: "Alle vier Jungs, die aus den A-Junioren zu uns kommen, haben viel Potenzial, sind aber auch noch sehr jung. Darum werden wir ihnen Zeit geben." Zu den Spielerprofilen:

>> Maxim Luib

>> Reakwon Clive Ralph

Keeper kommt aus Merseburg, Verteidiger mit Oberliga-Erfahrung

Fabrizio Przigode bringt dagegen schon Verbandsliga-Erfahrung mit. Der 24-jährige Schlussmann stand schon für den SV 1890 Westerhausen, den BSV Halle-Ammendorf, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen und zuletzt für den VfB Merseburg zwischen den Pfosten. "Wir wollten im Tor noch einmal nachlegen und sind froh, dass sich Fabrizio für uns entschieden hat", so Hoppe.

Froh ist der 57-Jährige auch über die Verpflichtung von Albert Pistol. Der 21-Jährige lief zuvor für den FC Grimma in der Oberliga auf. "Sein Wechsel hat sich kurzfristig ergeben", berichtet Hoppe und ergänzt: "Albert ist für uns sehr wertvoll, weil er nicht nur einen starken Linksverteidiger gibt, sondern auch in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld spielen kann." Zu den Spielerprofilen:

>> Fabrizio Przigode

>> Albert Pistol

Auch Tankred Leimert (25/VfB Zwenkau) und Moritz Mäde (25/SV Panitzsch/Borsdorf) haben im Sommer ihren Weg aus Sachsen in den Burgenlandkreis gefunden. Wie Pistol sei Leimert "ein richtiger Allrounder", sagt Hoppe: "Er ist ein schlauer Spieler und kann als Innenverteidiger, Sechser oder Rechtsverteidiger agieren." Etwas klarer ist dagegen das Profil von Moritz Mäde: "Er ist ein großer, laufstarker Stürmer, der unbedingt noch einmal einen Schritt in seiner Entwicklung gehen wollte." Mit 25 Jahren sind beide zugleich die ältesten Sommer-Neuzugänge im Kader der Zorbauer. Zu den Spielerprofilen:

>> Tankred Leimert

>> Moritz Mäde