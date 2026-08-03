Auftakt missglückt

Zum Saisonauftakt der Landeskasse Staffel 1 gastierte der SV Schmölln beim Thüringenliga-Absteiger BSG Wismut Gera und musste sich schlussendlich mit 0:2 geschlagen geben. Somit startet der SVS – wie in der vergangenen Saison – mit einer Niederlage in die Punktspiele.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Beide Mannschaften besaßen in der Anfangsphase je eine gute Chance, um in Führung zu gehen. Auf Schmöllner Seite bediente Linus Hofmann Max Zeißig, welcher sich – allein auf den Hüter zulaufend – den Ball etwas zu weit vorlegteund somit den Abschluss verpasste (5.). Auf der Gegenseite kam nach einer Eingabe aus dem rechten Halbfeld Marcel Kießling an den Ball und schlenzte diesen am langen Eck vorbei (7.). Anschließend war unser Team besser in der Partie und verpasste mehrfach den Führungstreffer. Nach einer guten Balleroberung von Eric Lochmann setzte Alexander Korent den Ball an den Innenpfosten (14.). Auch Leon Schulze bliebdas erste Schmöllner Tor verwehrt, als er mit langem Bein den Ball am Torwart vorbeispitzelte und dieser erneut am Pfosten landete (19.). Dann setzte sich Alexander Korent auf der rechten Seite mit einem Sololauf durch, konnte seinen straffen Abschluss jedoch nicht im Tor unterbringen (20.). Nach einer Lochmann-Ablage auf Leon Schulze fand dessen abgefälschte Flanke Nabi am zweiten Pfosten, doch ein Geraer Verteidiger konnte den Kopfball im letzten Moment auf Kosten eines Eckballs unterbinden (24.). Zu diesem Zeitpunkt wäre die Führung der Knopfstädter völlig verdient gewesen. Effizienter zeigten sich dagegen die Gastgeber. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld und einer anschließenden Kopfballablage blieb Marcel Kießling cool und verwandelte zum 1:0 (37.). Kurz vor der Pause hätte Schmölln noch ausgleichen können, als ein Freistoß von Florian Schmidt dem Heimkeeper Probleme bereitete (44.), doch auch diese Möglichkeit blieb unbelohnt. Mit einem knappen 1:0 aus Geraer Sicht ging es somit in die Halbzeitpause.
Kurz nach dem Wiederanpfiff nahm Leon Schulze eine abgewehrte Ecke mit vollem Risiko direkt und scheiterte an der Glanzparade des Heimhüters (46.). Gera sorgte in der Folgezeit bei Standards für Gefahr. So auch nach einem Eckball, als Aminu Mohammed bei der Faustabwehr ein Fehler unterlief und dieser noch auf Kosten einer weiteren Ecke entschärft werden konnte (55.). Ein weiterer Geraer Standard landete über Umwege an der Lattenoberkante und verhinderte das 2:0 (57.). Schmölln machte in dieser Phase der Partie zu wenig und lediglich ein Lupfer von Linus Hofmann in Richtung zweiter Pfosten blieb erwähnenswert. Doch auch dieser konnte pariert werden (58.). Nach gut einer Stunde konnte ein durchgebrochener Spieler der Heimelf im letzten Moment noch entscheidend gestört werden, sodass dessen Abschluss zu wenig Druck bekam (60.). Schmölln wechselte nun doppelt und brachte Justin Schmidt für Linus Hofmann sowie Florian Petrick für Nabi in die Partie. Offensiv fiel unseren Knopfstädtern im zweiten Durchgang jedoch recht wenig ein. Außer beim Korent-Durchbruch, welcher abgefälscht am Außennetz landete, blieb man in der Offensive zu harmlos. Die Heimmannschaft zeigte in der 84. Minute erneut ihre Kaltschnäuzigkeit, als ein Ball in die Tiefe von Marcel Kießling cool zum 2:0 verwandelt wurde. War das die Vorentscheidung? Fast gelang Florian Schmidt aus der zweiten Reihe noch der Anschlusstreffer, doch der Ball landete an der Latte und somit verpassten unsere Schmöllner die mögliche Aufholjagd (88.). Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 2:0 aus Geraer Sicht und unser Team musste die Heimreise mit null Punkten antreten.