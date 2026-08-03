Auftakt missglückt

Beide Mannschaften besaßen in der Anfangsphase je eine gute Chance, um in Führung zu gehen. Auf Schmöllner Seite bediente Linus Hofmann Max Zeißig, welcher sich – allein auf den Hüter zulaufend – den Ball etwas zu weit vorlegteund somit den Abschluss verpasste (5.). Auf der Gegenseite kam nach einer Eingabe aus dem rechten Halbfeld Marcel Kießling an den Ball und schlenzte diesen am langen Eck vorbei (7.). Anschließend war unser Team besser in der Partie und verpasste mehrfach den Führungstreffer. Nach einer guten Balleroberung von Eric Lochmann setzte Alexander Korent den Ball an den Innenpfosten (14.). Auch Leon Schulze bliebdas erste Schmöllner Tor verwehrt, als er mit langem Bein den Ball am Torwart vorbeispitzelte und dieser erneut am Pfosten landete (19.). Dann setzte sich Alexander Korent auf der rechten Seite mit einem Sololauf durch, konnte seinen straffen Abschluss jedoch nicht im Tor unterbringen (20.). Nach einer Lochmann-Ablage auf Leon Schulze fand dessen abgefälschte Flanke Nabi am zweiten Pfosten, doch ein Geraer Verteidiger konnte den Kopfball im letzten Moment auf Kosten eines Eckballs unterbinden (24.). Zu diesem Zeitpunkt wäre die Führung der Knopfstädter völlig verdient gewesen. Effizienter zeigten sich dagegen die Gastgeber. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld und einer anschließenden Kopfballablage blieb Marcel Kießling cool und verwandelte zum 1:0 (37.). Kurz vor der Pause hätte Schmölln noch ausgleichen können, als ein Freistoß von Florian Schmidt dem Heimkeeper Probleme bereitete (44.), doch auch diese Möglichkeit blieb unbelohnt. Mit einem knappen 1:0 aus Geraer Sicht ging es somit in die Halbzeitpause.