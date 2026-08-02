Auftakt mach Maß für die Lilien-Talente Die U21 des SV Darmstadt 98 stürmt an die Tabellenspitze der Hessenliga von Oliver Strerath · Heute, 19:43 Uhr · 0 Leser

Haltemanöver: Aller Einsatz half RW Darmstadt (links Achraf Amazirh) nichts. Der Auftakt in der Fußball-Verbandsliga ging mit 1:3 gegen Pars Neu-Isenburg (rechts Kays Iraqi) verloren. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Das war ein Auftakt nach Maß: Mit 5:1 gewann die U21 des SV Darmstadt 98 zum Start in der Hessenliga in Kassel, was für große Zufriedenheit sorgte. Dagegen herrschte bei Verbandsligist RW Darmstadt Ernüchterung nach der Niederlage im ersten Saisonspiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Nach diesem Start konnte Patrick Kurt sehr zufrieden Bilanz ziehen. „Das war ein richtig guter Start. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Lilien-Trainer nach dem verdienten Sieg in Kassel. Sein Team traf auf einen erwartet unangenehmen Gegner, zumal mancher Darmstädter in seinem ersten Spiel in der Hessenliga durchaus nervös war. Doch das legte sich schnell. „Wir hatten das Spiel im Griff, ohne aber zunächst zwingend zu sein.“ Auch das änderte sich, als Vincent Hofer (35.) die verdiente Führung erzielte. Und nach dem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte durch Marcello Maier (51.) und Hofer (52.) war die Partie entschieden. Oder, wie Kurt es formulierte: „Damit war das Spiel an uns gegangen.“