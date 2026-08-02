Auftakt mach Maß für die Lilien-Talente

Darmstadt. Das war ein Auftakt nach Maß: Mit 5:1 gewann die U21 des SV Darmstadt 98 zum Start in der Hessenliga in Kassel, was für große Zufriedenheit sorgte. Dagegen herrschte bei Verbandsligist RW Darmstadt Ernüchterung nach der Niederlage im ersten Saisonspiel.
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Nach diesem Start konnte Patrick Kurt sehr zufrieden Bilanz ziehen. „Das war ein richtig guter Start. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Lilien-Trainer nach dem verdienten Sieg in Kassel. Sein Team traf auf einen erwartet unangenehmen Gegner, zumal mancher Darmstädter in seinem ersten Spiel in der Hessenliga durchaus nervös war. Doch das legte sich schnell. „Wir hatten das Spiel im Griff, ohne aber zunächst zwingend zu sein.“ Auch das änderte sich, als Vincent Hofer (35.) die verdiente Führung erzielte. Und nach dem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte durch Marcello Maier (51.) und Hofer (52.) war die Partie entschieden. Oder, wie Kurt es formulierte: „Damit war das Spiel an uns gegangen.“
Nach dem 3:0 schalteten die Gäste etwas zurück, was der Coach kritisch anmerkte. „Da waren wir passiv, haben zu viel verwaltet“, meinte Kurt. Die Lilien, bei denen die Routiniers Yannick Stark („Er war der Taktgeber“) und Markus Ballmert alles im Griff hatten, legten aber wieder zu und durch Maier (83.) und Japhet Volkmann (86.) nach. Kassel konnte durch Toni Lecke (89.) nur noch verkürzen. Doch auch der Gegentreffer konnte nicht verhindern, dass die Lilien den höchsten Sieg des ersten Spieltags erzielten und sich so an die Tabellenspitze setzten. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. „Wir haben das auch gleich richtig eingeordnet“, sagte Kurt. Es war ein starker Start. Mehr erst einmal nicht.