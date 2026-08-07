Auftakt Kreisliga Inn/Salzach 1: Heißer Saisonstart

Die Kreisliga Inn/Salzach 1 startet mit attraktiven Duellen und 14 Teams in die Saison 2026/27, wobei zwei Direktabsteiger für sofortigen Leistungsdruck sorgen. Zum Auftakt stehen der FC Grünthal und der SV 66 Oberbergkirchen im Fokus, während zahlreiche Derbys und Aufsteiger-Prüfungen am ersten Wochenende für Spannung sorgen.

In der Karl-Weigl-Kampfbahn treffen zwei völlig unterschiedliche Philosophien aufeinander. Der TV Feldkirchen – Achter der vergangenen Saison – bittet zum Tanz und fordert die U21 des TSV 1860 Rosenheim. Die junge, technisch bestens ausgebildete Regionalliga-Reserve kommt mit der Empfehlung eines souveränen Meistertitels aus der Kreisklasse und dem damit verbundenen Aufstieg im Gepäck. Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse ihre Tabellenregion festigen und setzen auf eine erfahrene, physisch robuste Truppe. Es ist ein klassisches Duell „Abgezocktheit gegen jugendliche Unbekümmertheit“.

Tradition pur am Sonntagnachmittag. In Babensham wird ein heißer Tanz erwartet, denn die Hausherren kommen mit mächtig Rückenwind aus der vergangenen Spielzeit. Babensham schaffte als Aufsteiger aus der Kreisklasse den Sprung nach oben, indem man sich über die packende Relegation das begehrte Ticket für die Kreisliga sicherte. Die Gastgeber werden über die mannschaftliche Geschlossenheit und den Kampf kommen, um die ersten drei Zähler zu Hause zu behalten. Mit dem TSV Bad Endorf reist jedoch ein Team an, das ebenfalls eine Veränderung hinter sich hat: Bad Endorf wechselte im Sommer ligaintern von der Kreisliga 2 in die Staffel 1. In der vergangenen Saison entging die Mannschaft dort nur haarscharf der nervenaufreibenden Abstiegsrelegation. Entsprechend motiviert werden die Gäste sein, diesmal von Beginn an ein Polster nach unten aufzubauen.

Fr., 14.08.2026, 18:15 Uhr FC Grünthal FC Grünthal SV 66 Oberbergkirchen Oberbergkirc 18:15 PUSH

Das offizielle Eröffnungsspiel steigt auf dem Sportplatz in Unterreit und bringt direkt ein echtes Verfolgerduell der vergangenen Spielzeit mit sich. Hier fordert der Tabellenfünfte der Vorsaison, der FC Grünthal, den damaligen Siebtplatzierten aus Oberbergkirchen. Grünthal setzt traditionell auf Heimstärke und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit den spielstarken Gästen wartet jedoch sofort ein echter Gradmesser auf Augenhöhe. Wer findet schneller die Balance zwischen stabilem Defensivverhalten und offensivem Mut?

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr ASV Großholzhausen ASV Großholz SV Seeon SV Seeon 20:00 PUSH

Zum Abschluss des Freitagabends wartet ein echtes Highlight unter Flutlicht. Die Hausherren aus Großholzhausen belegten in der vergangenen Saison den zehnten Tabellenplatz und entkamen nur knapp der Relegation gegen den Abstieg. Vor heimischer Kulisse wollen sie von Beginn an zeigen, dass sie dieses Jahr nichts mit dem Tabellenkeller zu tun haben möchten. Mit dem SV Seeon reist jedoch ein hochinteressanter Gegner an: Nach dem ligainternen Wechsel von der Kreisliga 2 in die Kreisliga 1 bringt Seeon die Empfehlung eines sehr guten fünften Tabellenplatzes aus dem Vorjahr mit und wird versuchen, direkt zu punkten.

Sa., 15.08.2026, 11:00 Uhr SV Ostermünchen Ostermünchen ASV Au ASV Au 11:00 PUSH

Fußball zur besten Frühshoppen-Zeit! Ostermünchen bittet den ASV Au zum Tanz auf den Hauptplatz. Die Rollen im Vorfeld sind spannend verteilt: Die Gastgeber belegten in der Vorsaison den neunten Platz und entkamen ebenfalls nur ganz knapp der Abstiegsrelegation. Vor heimischer Kulisse wollen sie nun ein schnelles Ausrufezeichen setzen. Mit dem ASV Au reist jedoch ein echtes Schwergewicht der vergangenen Kreisklasse-Saison an: Die Gäste feierten im letzten Jahr die souveräne Meisterschaft und den damit verbundenen verdienten Aufstieg in die Kreisliga. Au gilt als extrem unangenehmer Gegner, der über die Schmerzgrenze gehen kann – ein intensiver Abnutzungskampf ist garantiert.

Söchtenau peilt vor den eigenen Fans einen perfekten Start an. Genau wie Seeon vollzog auch der SV Söchtenau im Sommer den ligainternen Wechsel von der Kreisliga 2 in die Kreisliga 1. Die Gastgeber bringen dabei die starke Empfehlung eines hervorragenden vierten Tabellenplatzes aus der Vorsaison mit. Mit Westerndorf reist allerdings ein echter Hochkaräter an: Die Gäste mischten in der vergangenen Saison lange Zeit stark im Aufstiegskampf mit und belegten am Ende einen starken sechsten Tabellenplatz. Kleinigkeiten und die Tagesform der Schlüsselspieler werden dieses Duell auf Top-Niveau entscheiden.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Schloßberg SV Schloßber TSV Buchbach Buchbach II 15:00 PUSH

Auf dem Hauptplatz in Waldering empfängt der SV Schloßberg die Regionalliga-Reserve aus Buchbach. Für die Hausherren ist es eine doppelte Premiere: Schloßberg wechselte im Sommer ebenfalls die Staffel und kommt frisch aus der Kreisliga 2, in der man im Vorjahr einen soliden achten Tabellenplatz belegte. Auf der Gegenseite steht die U23 des TSV Buchbach, die eine nervenaufreibende Vorsaison hinter sich hat. Als Tabellenelfter entgingen die Buchbacher im vergangenen Jahr nur haarscharf der Abstiegsrelegation. Schloßberg muss defensiv von der ersten Sekunde an absolut fehlerfrei stehen, während die unberechenbaren Buchbacher – je nach Verstärkungen aus dem Regionalliga-Kader – direkt voll auf Sieg spielen werden.