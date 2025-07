Auftakt KK: 8:1 - Ein Favorit gleich mit Machtdemonstration

Tore: 1:0 Jonas Reinwald (10.), 1:1 Lukas Maul (16.), 2:1 Julian Trager (25.), 3:1 Maximilian Metz (35.), 3:2 Moritz Zellerer (50.), 3:3 Oktay Türksever (53.), 4:3 Jonas Roidl (61.) - Schiedsrichter: Maik Kreye - Zuschauer: 80

Kreisklasse Ost

Kreisligaabsteiger DJK Irchenrieth gewinnt das Match zweier Ambitionierter beim FC Luhe-Markt mit 4:2. Mit dem SV Waldau und der DJK Neustadt trennen sich zwei Mannschaften, die sich ebenfalls einiges vorgenommen haben in dieser Saison 2:2 Unentschieden. Aufsteiger SV Altenstadt/VOH haut beim 5:1 gegen die SpVgg Moosbach zum Auftakt mächtig auf die Pauke, schließlich setzt der mit vielen Vorschußlorbeeren gestartete SV Altenstadt/WN seinen Saisonstart mit 2:4 gegen die Kreuzbergelf aus Pleystein in den Sand.

Im Überblick die Statistik der Runde 1:

Obwohl der Ausgleichstreffer erst in der 89. Minute fiel, schmeichelt das Ergebnis dem Gastgeber ein wenig, denn die Gäste waren über weite Strecken das bessere Team. So gab das 1:0 zur Pause - Daniel Hausner hatte früh ein Zuspiel des zu zögerlich attackierten Alex Wolfrath eiskalt verwertet - schon den Spielverlauf eher nicht wieder.

Nach Wiederbeginn folgten zehn gute Waldauer Minuten, ehe Thomas Fukerider diese Phase mit dem Ausgleich beendete. Ein offener Schlagabtausch folgte mit Vorteilen für den Gast, der aber plötzlich ein zweites Mal in Rückstand geriet. Nach einem Eckstoß wurde das Leder nach Kopfstoß zunächst auf der Linie geklärt, ehe es Alex Wolfrath doch in die Maschen setzte. In Folge drückten die Gäste wütend und mächtig aufs Gaspedal, ohne sich im letzten Drittel gefährlich durchsetzen zu können. Waldau stand sehr tief und verteidigte mit Mann und Maus. Eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit schlug Yannick Busch dann aus gut 35 Metern eine Flanke vor das einheimische Tor, der Ball suchte sich vorbei an Freund und Feind seinen Weg und lag auf einmal im Kasten. Es folgten fünf Minuten Nachspielzeit, am Ende hatte sich die DJK den Punkt redlich verdient, während Waldau natürlich damit haderte, so spät noch den Gleichstand kassiert zu haben.

"Natürlich bin ich enttäuscht, denn wir haben nichts von dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Zugegeben war die DJK heute sehr stark, uns in den meisten Belangen überlegen. Schade, dass wir den Ausgleich noch bekommen, am Ende müssen wir allerdings mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, mit vielem anderen eher nicht", so SVW-Coach Rene Niemann nach Spielende.

"Ich bin ehrlich überrascht, was wir nach einer schwierigen, eher unbefriedigenden Vorbereitung heute ausgepackt haben. Bis auf wenige Phasen hatten wir den Gegner vollkommen im Griff, haben spielerisch und auch kämpferisch überzeugt. Den Vorwurf, den wir uns bei einer sehr guten Leistung machen müssen, ist, dass wir uns bei teilweise deutlicher Überlegenheit zu wenige klare Torchancen herausgespielt haben. Das späte 2:2 war mehr als verdient, weil wir Waldau gegen Ende hin total eingeschnürt haben, scheinbar mehr Kraft hatten und über weite Strecken das Spiel bestimmten. Unter dem Strich ein gelungener Saisonstart für uns, die Art und Weise hat gefallen, darauf lässt sich aufbauen", sagte Gästespielertrainer Enrico Köllner nur wenig nach dem Schlußpiff.

Tore: 1:0 Daniel Hausner (12.), 1:1 Thomas Fukerider (59.), 2:1 Alexander Wolfrath (65.), 2:2 Yannick Busch (89.) - Schiedsrichter: Artur Parusel - Zuschauer: 100