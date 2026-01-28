Auftakt ins WM-Jahr Amputierten Fußball +++ Die Nationalmannschaft absolvierte bei Anpfiff Hoffenheim ihren ersten Lehrgang des Jahres von red. · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die Amputierten Nationalmannschaft bei ihrem Lehrgang in Hoffenheim. – Foto: Anpfiff ins Leben

So wünscht man sich den Auftakt in ein besonderes Jahr. "Wir hatten fünf Trainingseinheiten in der Halle und auch draußen auf dem Platz und konnten alles super durchziehen", sagt Michelle Dübon. Die Anpfiff ins Leben Koordinatorin Bewegungsförderung für Amputierte ist auch bei der Amputierten Fußball-Nationalmannschaft als Pressebeauftragte mit im Team.

In der Hoffenheimer Sporthalle am großen Wald direkt neben dem Anpfiff Pavillon, in dem die 15 Spieler von Freitag bis Sonntag übernachteten, herrschten beste Trainingsbedingungen. Der Aufgalopp zur Weltmeisterschaft, die Ende Oktober stattfindet, ist somit gelungen. "Leider musste die WM von Anfang August aber verschoben werden", berichtet Dübon. Ursprünglich sollte es im mittelamerikanischen Costa Rica um den globalen Titel gehen, das hat sich aufgrund organisatorischer Probleme jedoch geändert. Nun stehen Mexiko und die Türkei als Gastgeber parat. Die finale Entscheidung wird zeitnah erwartet.