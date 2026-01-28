Auftakt ins WM-Jahr

So wünscht man sich den Auftakt in ein besonderes Jahr. "Wir hatten fünf Trainingseinheiten in der Halle und auch draußen auf dem Platz und konnten alles super durchziehen", sagt Michelle Dübon. Die Anpfiff ins Leben Koordinatorin Bewegungsförderung für Amputierte ist auch bei der Amputierten Fußball-Nationalmannschaft als Pressebeauftragte mit im Team.
In der Hoffenheimer Sporthalle am großen Wald direkt neben dem Anpfiff Pavillon, in dem die 15 Spieler von Freitag bis Sonntag übernachteten, herrschten beste Trainingsbedingungen. Der Aufgalopp zur Weltmeisterschaft, die Ende Oktober stattfindet, ist somit gelungen.
"Leider musste die WM von Anfang August aber verschoben werden", berichtet Dübon. Ursprünglich sollte es im mittelamerikanischen Costa Rica um den globalen Titel gehen, das hat sich aufgrund organisatorischer Probleme jedoch geändert. Nun stehen Mexiko und die Türkei als Gastgeber parat. Die finale Entscheidung wird zeitnah erwartet.
Die Nationalmannschaft, bei der aktuell mit Simon Schulz und Pierre Kaiser zwei Spieler von Anpfiff Hoffenheim zum Kader gehören, bereitet sich davon unbeeindruckt auf den Saisonhöhepunkt vor. Für Schulz bedeutete der aktuelle Lehrgang die Premiere im Nationalteam. Der erst 15-jährige Bad Camberger ist vergangenen Herbst in seiner Heimat zum Jugendsportler des Jahres ausgezeichnet worden und hat keine schlechten Chancen auf den WM-Zug aufzuspringen. Der 26-jährige Kaiser fehlte am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt, ist jedoch dank seiner Erfahrung ein fester Bestandteil im deutschen Team.
Bis zum Bundesliga-Saisonstart am Wochenende des 30./31. Mai kommt die Mannschaft der beiden Trainer Klaudiusz Dittrich und Robin Menger einmal pro Monat zusammen.