Auftakt in Meerbusch: Die Ansetzungen des Niederrheinpokals

Der OSV Meerbusch spielt gegen den TSV Solingen. – Foto: Jens Terhardt

Mit einem Heimspiel des OSV Meerbusch gegen den TSV Solingen wird am Freitag die 1. Runde des Niederrheinpokals eröffnet. Während die Dritt- und Regionalliga-Klubs erst später antreten - die Ligaspiele genießen Priorität -, endet der Pokalauftakt erst in einem guten Monat mit dem Heimspiel des SV Biemenhorst gegen Fortuna Düsseldorf. Das sind die aktuellen Ansetzungen.

1. Runde

Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen

Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19

So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop

So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid

So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch

So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal

So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

Die Spiele mit Beteiligung von Dritt- und Regionalligisten steigen später

Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray

Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf