Auftakt in Franken: Wer holt sich die ersten Punkte der Saison?

– Foto: Kurt Botsch

Mit dem ersten Spieltag der Bezirksliga Franken beginnt eine Saison mit deutlich verändertem Teilnehmerfeld. Die SGM Krumme Ebene am Neckar kommt als Absteiger in die Liga, während SGM MassenbachHausen, SG Bad Wimpfen, VfB Bad Mergentheim und SC Michelbach/Wald aufgestiegen sind. Aus dem verbliebenen Feld bringen FSV Schwaigern und Aramäer Heilbronn die stärkste Bilanz der Vorsaison mit: Beide kamen auf 62 Punkte und belegten hinter Meister FC Union Heilbronn die Plätze zwei und drei. Ein Verein steigt direkt auf, ein weiterer kann über die Relegation folgen. Drei Teams steigen direkt ab, eines muss in die Abstiegsrelegation.

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Aramäer Heilbronn beginnt die neue Saison mit der Empfehlung eines dritten Platzes. 62 Punkte, 18 Siege, acht Unentschieden und nur vier Niederlagen standen in der vergangenen Runde zu Buche. Mit 77:29 Toren gehörten die Heilbronner zudem zu den deutlich erfolgreicheren Mannschaften der Liga. Die SG Sindringen/Ernsbach beendete die Vorsaison mit 40 Punkten auf Rang acht. Zwölf Siege, vier Remis und 14 Niederlagen sowie exakt 49:49 Tore ergaben eine ausgeglichene Bilanz. Auf dem Papier bringt Aramäer damit die stärkere Vorgeschichte mit. Doch am ersten Spieltag beginnt auch für einen ehemaligen Spitzenklub die Rechnung wieder bei null.

Die TG Böckingen gehörte in der vergangenen Saison zur oberen Tabellenhälfte. Mit 56 Punkten aus 30 Spielen belegte die Mannschaft Rang fünf. 16 Siege, acht Unentschieden und nur sechs Niederlagen sowie 79:39 Tore kennzeichneten eine starke Runde. Zum Auftakt kommt mit dem SC Michelbach/Wald ein Aufsteiger. Vergleichbare Zahlen aus der vergangenen Bezirksliga-Saison liegen für den Neuling naturgemäß nicht vor. Damit trifft ein etablierter Fünftplatzierter auf eine Mannschaft, die sich erst in der neuen Spielklasse einordnen muss. Böckingen will an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen, Michelbach/Wald kann gleich im ersten Spiel zeigen, wie konkurrenzfähig der Aufsteiger ist.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSV Botenheim Botenheim SGM MassenbachHausen SGM MassenbachHausen 15:00 PUSH

Der TSV Botenheim geht in seine zweite Bezirksliga-Saison nach einer durchaus wechselhaften ersten Runde. Als damaliger Aufsteiger belegte Botenheim mit 38 Punkten Rang zehn. Elf Siege standen 14 Niederlagen gegenüber, das Torverhältnis von 76:88 zeigte dabei sowohl offensive Stärke als auch defensive Verwundbarkeit. Mit der SGM MassenbachHausen kommt nun wiederum ein Aufsteiger. Damit trifft eine Mannschaft mit einem Jahr Bezirksliga-Erfahrung auf einen Neuling. Belastbare Aussagen über die aktuelle Stärke der Gäste lassen die gelieferten Daten nicht zu. Für Botenheim geht es darum, den nächsten Schritt zu machen, MassenbachHausen sucht einen erfolgreichen Einstieg in die höhere Spielklasse.

Die Sportfreunde Lauffen gehörten in der vergangenen Saison zur Spitzengruppe. 57 Punkte bedeuteten Rang vier, erzielt mit 16 Siegen, neun Unentschieden und nur fünf Niederlagen. Auch das Torverhältnis von 59:33 unterstreicht die Stabilität der Mannschaft. Der VfB Bad Mergentheim tritt dagegen als Aufsteiger an. Für ihn ist die Partie in Lauffen sofort eine anspruchsvolle erste Standortbestimmung. Während die Sportfreunde aus einer starken Bezirksliga-Saison kommen, beginnt Bad Mergentheim ohne Vergleichswerte aus dieser Spielklasse. Lauffen will den Anschluss an die Spitze erneut früh herstellen, der Neuling kann ohne Altlasten in die neue Runde starten.

Der FSV Schwaigern war in der vergangenen Saison der erste Verfolger des Meisters. Mit 62 Punkten belegte die Mannschaft Rang zwei, punktgleich mit Aramäer Heilbronn. 18 Siege, acht Unentschieden und nur vier Niederlagen sowie 94:36 Tore machten Schwaigern zu einem der stärksten Teams der Liga. Die Sportfreunde Untergriesheim schlossen ihre erste Bezirksliga-Saison mit 34 Punkten auf Rang zwölf ab. Zehn Siege, vier Remis und 16 Niederlagen standen bei 58:67 Toren zu Buche. Die Ausgangslage ist damit klar umrissen: Schwaigern startet mit der Empfehlung eines Spitzenplatzes, Untergriesheim mit dem Ziel, sich nach dem ersten Jahr weiter in der Liga zu etablieren.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen Bad Wimpfen TSV Pfedelbach Pfedelbach 15:00 live PUSH

Aufsteiger SG Bad Wimpfen bekommt es zum Einstand mit einem etablierten Gegner zu tun. Für Bad Wimpfen ist es das erste Spiel in der neuen Bezirksliga-Saison, entsprechend gibt es aus der vergangenen Runde keine vergleichbaren Werte in dieser Spielklasse. Der TSV Pfedelbach belegte im Vorjahr mit 45 Punkten Rang sieben. Elf Siege, zwölf Unentschieden und sieben Niederlagen zeigen, dass Pfedelbach nur selten verlor. Mit 58:54 Toren bewegte sich die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld. Für Bad Wimpfen ist die Partie damit sofort ein belastbarer Test, während Pfedelbach zeigen kann, ob die solide Vorsaison als Grundlage für einen guten Start taugt.

Die SGM Mulfingen/Hollenbach hatte ihre erste Bezirksliga-Saison mit 39 Punkten auf Rang neun beendet. Elf Siege, sechs Unentschieden und 13 Niederlagen bei 58:69 Toren ergaben eine Saison mit Höhen und Tiefen, aber zugleich den Verbleib im Mittelfeld. Der FSV Friedrichshaller SV war im Vorjahr erfolgreicher. 49 Punkte bedeuteten Rang sechs, zustande gekommen durch 14 Siege, sieben Remis und neun Niederlagen. Mit 76:52 Toren hatte Friedrichshall außerdem eine deutlich positive Tordifferenz. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bereits wissen, was sie in dieser Liga erwartet – mit einem leichten Vorteil aus der Vorsaison für die Gäste.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene SV Wachbach SV Wachbach 15:30 PUSH

Für die SGM Krumme Ebene am Neckar beginnt nach dem Abstieg ein neues Kapitel. Als einzige Mannschaft des Teilnehmerfeldes kommt sie von oben in die Bezirksliga und startet damit unter anderen Voraussetzungen als die etablierten Teams und die vier Aufsteiger. Zahlen aus der vergangenen Bezirksliga-Saison liegen für die SGM nicht vor. Der SV Wachbach beendete die vorige Runde mit 36 Punkten auf Rang elf. Zehn Siege, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen sowie 45:62 Tore standen zu Buche. Zum Auftakt wartet nun der Absteiger. Wie schnell sich Krumme Ebene in der neuen Liga zurechtfindet, ist eine der offenen Fragen des ersten Spieltags; Wachbach bekommt sofort die Gelegenheit, darauf eine erste Antwort zu erzwingen.