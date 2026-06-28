Auftakt in Ergolding: »Für die Relegation steht keiner zur Verfügung«

Neu-Spielertrainer Dawid Gutkowski mit Chefcoach Michael Heckner. – Foto: Verein

Auch im zweiten Anlauf innerhalb von drei Jahren hat der FC Ergolding als Vizemeister der Bezirksliga West den Aufstieg in die Landesliga verpasst. Nach einer intensiven und kräftezehrenden Relegation mit drei Siegen in vier Spielen, aber einer entscheidenden Niederlage gegen Moosinning, sind die Landshuter Vorstädter nach einer kurzen Sommerpause mittlerweile wieder in die Vorbereitung gestartet - mit dem Ziel, wieder um die Meisterschaft mitzuspielen. Dazu beitragen sollen insgesamt sechs Neuzugänge, allerdings haben auch einige Akteure den Verein verlassen.

"Der Weg ist klar: wenn sich bis Ende nichts Gravierendes mehr verändert, wollen wir in der Bezirksliga West um die Meisterschaft spielen. Klar müssen hier viele Faktoren stimmen, um letztlich ganz oben zu stehen. Wir werden aber alles versuchen, um dieses Ziel zu erreichen. Für eine mögliche Relegation wird keiner zur Verfügung stehen", schmunzelt der sportliche Leiter Mike Roider, der sich in der Folge ausführlich zu den Neuzugängen sowie zu zwei besonderen Abgängen äußert.



Julius Drück: "Mit Julius verlieren wir nicht nur einen Top-Fußballer, sondern auch einen überragenden Menschen, der sich auf und neben dem Platz im Verein immer voll eingebracht hat. Wir wünschen Dir auf Deinem weiteren Weg alles Gute. Du wirst immer einen Platz beim FCE haben."

Jonathan Huck: "Mit Jonny verlieren wir unseren Julius aus der zweiten Mannschaft. Auch er ist und war immer ein 100-Prozentiger. Alles Gute auf Deinem weiteren Weg, die Tür beim FCE ist auch für Dich immer offen und wir hoffen, dass Du - in welcher Form auch immer - irgendwann zu uns zurückkommen wirst."

Dawid Gutkowski: "Auf der Suche nach Ersatz für den scheidenden Daniel Skora war unser Wunschkandidat mit Guti schnell gefunden. Er kennt den Verein, der Schwerpunkt liegt auf dem Trainer sein und nicht auf dem Platz. Die Entwicklung der jungen Spieler soll im Vordergrund stehen und die eigene Entwicklung als Trainer. Trotzdem hat er die nötige Qualität und Fitness, um ihn bedenklos jederzeit bringen zu können."

Dagamoy Tesfazge Mengestab: "Mit 'Dagi' reagieren wir auf den Kreuzbandriss von Leon Fröhler. Er ist ein top ausgebildeter Innenverteidiger mit starkem Kopfballspiel. Sehr wichtiger Neuzugang, um in der Abwehr wieder die nötige Stabilität an den Tag zu legen."

Simon Schmalhofer: "Simon haben wir schon länger auf dem Zettel, schön das es nun endlich geklappt hat. Neben starken Leistungen auf der Linie hat er ein sehr gutes Spiel mit dem Ball am Fuß. Ein sehr zuverlässiger, bodenständiger Junge, mit dem wir hoffentlich viel Freude haben werden."

Binak Gecaj: "Binak folgt seinem Zwillingsbruder Behar zum FCE. Nach der U17 ging es für ihn nach Ast und wir freuen uns sehr, dass er jetzt zurück ist. Er gibt uns eine weitere Möglichkeit im Mittelfeld."

Abdel Chakour Ouro Agrignan und Daniel Chioar: "Beide kommen aus der U19 der Spiele zu uns zurück. Chakour hatte ein einjähriges Gastspiel und folgt nun dem Ruf seiner Brüder zurück zu uns. Dani hat uns in der D-Jugend verlassen und kommt nun nach Hause. Herzlich Willkommen zurück beim FCE."



