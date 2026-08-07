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Auftakt in Eisleben und Brachstedt: Startschuss in der Landesliga Süd
Landesliga Süd +++ Der Blick auf die Begegnungen des ersten Spieltags
Am Freitagabend fällt der Startschuss zur neuen Saison in der LOTTO-Landesliga Süd. Der Aufsteiger MSV Eisleben empfängt den SV Blau-Weiß Farnstädt, die nach dem Abstieg runderneuerte SG Rot-Weiß Thalheim gastiert bei der SG Blau-Weiß Brachstedt.
Nach vier Partien am Sonnabend schließen zwei Aufsteiger den ersten Spieltag am Sonntag ab. Der SV Eintracht Elster lädt den VfB Gräfenhainichen zum Derby, der SSC Weißenfels II begrüßt den TSV Rot-Weiß Zerbst.
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