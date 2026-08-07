 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Auftakt in Eisleben und Brachstedt: Startschuss in der Landesliga Süd

Landesliga Süd +++ Der Blick auf die Begegnungen des ersten Spieltags

von Kevin Gehring · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: PSTRS | art . fotografie

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LL Sachs-Anhalt Süd
Thalheim
Arnstedt
Kemberg
Farnstädt

Am Freitagabend fällt der Startschuss zur neuen Saison in der LOTTO-Landesliga Süd. Der Aufsteiger MSV Eisleben empfängt den SV Blau-Weiß Farnstädt, die nach dem Abstieg runderneuerte SG Rot-Weiß Thalheim gastiert bei der SG Blau-Weiß Brachstedt.

Nach vier Partien am Sonnabend schließen zwei Aufsteiger den ersten Spieltag am Sonntag ab. Der SV Eintracht Elster lädt den VfB Gräfenhainichen zum Derby, der SSC Weißenfels II begrüßt den TSV Rot-Weiß Zerbst.

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Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
1
5

Gestern, 19:30 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
2
3

Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
0
1

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
0
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
2
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
0
0

Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
14:00live