Auftakt in Duisburg, Finale in Meppen

Der Deutscher Fußball-Bund hat den Rahmenspielplan der 3. Liga für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Für den SV Meppen beginnt das Abenteuer nach dem Aufstieg mit einem traditionsreichen Auswärtsspiel beim MSV Duisburg.
Am ersten Spieltag, der zwischen dem 7. und 9. August ausgetragen wird, gastiert die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann in Duisburg. Eine Woche später folgt das erste Heimspiel der neuen Saison: In der Hänsch-Arena empfängt der Aufsteiger die SG Sonnenhof Großaspach.
Bereits am dritten Spieltag wartet mit Alemannia Aachen die nächste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe.
Auch darüber hinaus hält der Spielplan zahlreiche namhafte Gegner bereit. Unter anderem trifft der SV Meppen im Laufe der Hinrunde auf den 1. FC Saarbrücken, F.C. Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen, SC Preußen Münster und den FC Ingolstadt 04.
Zum Abschluss der Hinrunde reist der SVM Mitte Januar zum SV Waldhof Mannheim.
Der Rückrundenauftakt erfolgt Ende Januar mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2027 in der Hänsch-Arena – erneut gegen Waldhof Mannheim. Damit schließt sich der Kreis einer Spielzeit, in der der Aufsteiger auf zahlreiche Traditionsvereine trifft.
Der veröffentlichte Rahmenspielplan enthält zunächst lediglich die Spieltage und Terminfenster. Die exakten Anstoßzeiten wird der Deutsche Fußball-Bund zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.
Für den SV Meppen steht damit fest, auf welchem Weg die Rückkehr in die 3. Liga beginnt – mit einem Auswärtsspiel in Duisburg und einem Heimspiel gegen Großaspach, ehe im Saisonverlauf zahlreiche weitere traditionsreiche Duelle auf die Emsländer warten.