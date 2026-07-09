Auftakt in Duisburg, Finale in Meppen Aufsteiger startet auswärts beim MSV Duisburg – letztes Saisonspiel gegen Waldhof Mannheim in der Hänsch-Arena von red · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Florian Weiden

Der Deutscher Fußball-Bund hat den Rahmenspielplan der 3. Liga für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Für den SV Meppen beginnt das Abenteuer nach dem Aufstieg mit einem traditionsreichen Auswärtsspiel beim MSV Duisburg.

Am ersten Spieltag, der zwischen dem 7. und 9. August ausgetragen wird, gastiert die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann in Duisburg. Eine Woche später folgt das erste Heimspiel der neuen Saison: In der Hänsch-Arena empfängt der Aufsteiger die SG Sonnenhof Großaspach. Bereits am dritten Spieltag wartet mit Alemannia Aachen die nächste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe.

Hochkarätige Gegner im Saisonverlauf Auch darüber hinaus hält der Spielplan zahlreiche namhafte Gegner bereit. Unter anderem trifft der SV Meppen im Laufe der Hinrunde auf den 1. FC Saarbrücken, F.C. Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen, SC Preußen Münster und den FC Ingolstadt 04. Zum Abschluss der Hinrunde reist der SVM Mitte Januar zum SV Waldhof Mannheim.