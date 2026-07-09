Auftakt in die Sommervorbereitung von Christoph Hill · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

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Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr Waltershausen Waltershausen VfL Meiningen 04 Meiningen 14:00 PUSH

Endlich rollt der Ball wieder! Mit dem Heimspiel gegen den VfL Meiningen startet der FSV Waltershausen am Samstag in die Testspielphase der neuen Saison. Nach den ersten intensiven Trainingseinheiten geht es für die Mannschaft erstmals darum, die Inhalte der Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen auf den Platz zu bringen. Das Ergebnis steht dabei zunächst im Hintergrund – wichtiger sind die Entwicklung des Teams, das Zusammenspiel und das Sammeln wertvoller Spielpraxis.

Dabei dürfen sich die Zuschauer nicht nur auf Fußball freuen, sondern auch auf einige neue Gesichter. Sowohl auf der Trainerbank als auch auf dem Spielfeld beginnt für den FSV Waltershausen ein neues Kapitel. Das erste Testspiel bietet die Gelegenheit, das neu formierte Team kennenzulernen und einen ersten Eindruck von der Spielidee des Trainerteams sowie den Neuzugängen zu gewinnen. Mit dem VfL Meiningen wartet gleich zum Auftakt ein anspruchsvoller Gegner, der dem FSV alles abverlangen wird. Für beide Mannschaften steht die Vorbereitung im Vordergrund, dennoch verspricht die Begegnung ein intensiver und abwechslungsreicher Test zu werden.