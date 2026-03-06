Auftakt in die Rückrunde: Neuhadern empfängt Alte Haide von Marc Löfflad · Heute, 16:16 Uhr · 0 Leser

Der FC Neuhadern will gegen Alte Haide Revanche für das Hinspiel nehmen. – Foto: FC Neuhadern

Am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr startet der FC Neuhadern zuhause in die Rückrunde, und gleich mit einem Spiel, das noch aus dem Hinspiel einiges offen lässt. Gegner ist Alte Haide, eine Mannschaft, die bereits im ersten Aufeinandertreffen gezeigt hat, über welche individuelle Qualität sie verfügt. Das Hinspiel war über weite Strecken geprägt von intensiven Zweikämpfen und vielen engen Situationen. Neuhadern hatte dabei durchaus gute Phasen im eigenen Ballbesitz und konnte spielerisch Akzente setzen, brachte sich jedoch durch eigene Unsauberkeiten immer wieder selbst in Schwierigkeiten. Genau hier will das Team nun ansetzen. Seit dem Winter hat Alte Haide seinen ohnehin stark besetzten Kader noch einmal verstärkt. Mehrere neue Spieler sind dazugekommen, was die individuelle Qualität der Mannschaft nochmals erhöht. Damit bleibt der Gegner schwer einzuschätzen, gerade im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause, in dem erfahrungsgemäß immer auch ein Stück Unbekanntes steckt.

Für Neuhadern wird es deshalb entscheidend sein, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Ziel ist es, dem Spiel von Beginn an den eigenen Stempel aufzudrücken, über Ballbesitz Kontrolle zu gewinnen und die Fortschritte aus der Vorbereitung auch im Punktspielbetrieb auf den Platz zu bringen. Besonders im Defensivverhalten soll dabei ein klarer Schritt nach vorne gemacht werden. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich das Team spielerisch weiterentwickelt hat und offensiv in der Lage ist, viele Chancen zu kreieren. Nun gilt es, diese Entwicklung mit der notwendigen Stabilität gegen den Ball zu verbinden.