Auftakt in die neue Ligasaison

Am 1. Spieltag der neuen Saison erwartet die Fans ein spannendes Fußballwochenende. Den Startschuss gibt am Samstag, den 23. August 2025, um 11:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Milbertshofen und dem FC Bosna i Hercegovina München 1993 – ein erstes Kräftemessen zweier ambitionierter Teams.

Am Sonntag geht es direkt weiter: Die SpVgg Thalkirchen trifft um 11:00 Uhr auf den TSV 1860 München IV, ein Spiel mit viel Brisanz. Parallel empfängt der TSV Turnerbund München den SV Akgüney Spor München um 11:15 Uhr.

Am Nachmittag stehen dann spannende Partien auf dem Programm: Um 14:30 Uhr trifft der SV Pullach II auf den SC München, während der SV München Laim zeitgleich gegen den TSV München-Ost antritt. Um 15:00 Uhr rundet das Duell zwischen dem BSC Sendling München und dem TSV München-Solln II den Sonntag ab.

Das Nachholspiel zwischen dem FC Sportfreunde München und dem FC Hertha München 1922 am Donnerstag, den 11. September 2025, um 20:00 Uhr setzt den Schlusspunkt unter den ersten Spieltag.