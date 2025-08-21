 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau

Auftakt in die neue Ligasaison

Kreisklasse 4 München 1. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

Am 1. Spieltag der neuen Saison erwartet die Fans ein spannendes Fußballwochenende. Den Startschuss gibt am Samstag, den 23. August 2025, um 11:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Milbertshofen und dem FC Bosna i Hercegovina München 1993 – ein erstes Kräftemessen zweier ambitionierter Teams.

Am Sonntag geht es direkt weiter: Die SpVgg Thalkirchen trifft um 11:00 Uhr auf den TSV 1860 München IV, ein Spiel mit viel Brisanz. Parallel empfängt der TSV Turnerbund München den SV Akgüney Spor München um 11:15 Uhr.

Am Nachmittag stehen dann spannende Partien auf dem Programm: Um 14:30 Uhr trifft der SV Pullach II auf den SC München, während der SV München Laim zeitgleich gegen den TSV München-Ost antritt. Um 15:00 Uhr rundet das Duell zwischen dem BSC Sendling München und dem TSV München-Solln II den Sonntag ab.

Das Nachholspiel zwischen dem FC Sportfreunde München und dem FC Hertha München 1922 am Donnerstag, den 11. September 2025, um 20:00 Uhr setzt den Schlusspunkt unter den ersten Spieltag.

Morgen, 11:00 Uhr
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
11:00
Spieltext Milbertshof. - FC Bosna

So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
11:00
Spieltext Thalkirchen - TSV 1860 IV

So., 24.08.2025, 11:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
11:15
Spieltext Turnerbund - SV Akgü Spor

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
SC München
SC MünchenSC München
14:30
Spieltext SV Pullach II - SC München

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
14:30
Spieltext SV Laim - München Ost

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
15:00
Spieltext BSC Sendling - MUC-Solln II

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
20:00
Spieltext FC SF Mü - FC Hertha Mü

Aufrufe: 021.8.2025, 14:35 Uhr
Helmut KampaAutor