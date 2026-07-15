Auftakt in die neue Landesliga-Spielzeit: Herzogenaurach kommt zum SCF

„Die Vorbereitung war soweit in Ordnung" – jetzt geht's um Punkte für den 1. SC Feucht. – Foto: Daniel Schmid

Es geht wieder los! Der Auftakt in die neue Landesliga-Saison steht vor der Tür. Am Freitagabend empfängt der 1.SC Feucht zum Saisonauftakt den Aufsteiger aus Herzogenaurach.

Die Pumas aus Herzogenaurach sind nach zwei Jahren Bezirksliga Abstinenz wieder zurück in der Landesliga und wollen mit dem Aufstiegsschwung gut in die neue Spielzeit starten.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen gestandene Gegner (0:6 gegen den TSV Kornburg, 0:3 beim TSV Neudrossenfeld) folgten jeweils Punkteteilungen gegen den FC Schnaittach (2:2) und den ASV Zirndorf (1:1) aus der Bezirksliga.

Knapp fünf Wochen intensive Vorbereitung sind ins Land gezogen, jetzt geht es wieder um Punkte. Beim 1. SC Feucht gab es abermals einige personelle Veränderungen im Sommer, dennoch steht man an der Waldstraße dem Saisonauftakt durchweg positiv gegenüber. Die Vorbereitung war im Großen und Ganzen unter dem Prädikat „bassd scho“ abzustempeln.

Danach konnte man die drei folgenden Testspiele jeweils mit 2:0 für sich entscheiden(TV Parsberg, ATSV Erlangen, TSV Roßtal). Bei der Generalprobe vergangenen Samstag gab es dann in Burglengenfeld eine 4:2 Niederlage.

„Die Vorbereitung war soweit in Ordnung, aufgrund der vielen Neuzugänge wollten wir auch in den Testspielen verschiedene Varianten testen. Die Ergebnisse sind natürlich zweitrangig in der Vorbereitung, trotzdem war es schön zu sehen, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel besser entwickelt hat. Gerade mit dem Spiel beim ATSV Erlangen waren wir sehr zufrieden. In Burglengenfeld haben wir aber auch nochmal deutlich aufgezeigt bekommen, dass wir in der Defensive noch nicht sattelfest sind", so Team-Manager Max Schmid zur Vorbereitung.

Das Saisonziel wird ähnlich wie letztes Jahr definiert, man möchte sich gegenüber der Vorjahresplatzierung verbessern und am Ende eine ordentliche Saison ohne jegliche Abstiegssorgen spielen.

Mit dem 1.FC Herzogenaurach duelliert man sich das erste mal seit 2019 in einem Pflichtspiel. Die Pumas zogen zwar im verrückten Zweikampf um den direkten Aufstiegsplatz gegenüber dem FC Kalchreuth den kürzeren, konnten sich jedoch in den beiden Relegationsspielen durchsetzen und feierten so nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr auf Verbandsebene.

Was für einen Gast man da am Freitagabend begrüßen kann ist ein großes Fragezeichen, dennoch ist man sich sicher einig, gerade am ersten Spieltag weiß man nie so wirklich wer in ein solches Spiel als Favorit geht. Die Spielleitung zum Ligaauftakt übernimmt Moritz Fischer am Freitagabend. Angepfiffen wird die Partie um 19:00 Uhr.

Fraglich sind Jannik Schneider (Schambeinentzündung), Jannik Kiebler (Trainingsrückstand), Leon Schoen (Oberschenkel) und Kamalou Tchagouni (Knieverletzung).