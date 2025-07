Auftakt in der Bezirksliga West: Aiglsbach und Schierling wie erwartet

Josef Bergermeister (Sportlicher Leiter, Aiglsbach): "Der Sieg geht vollkommen in Ordnung! Gerade in der ersten Halbzeit waren wir stärker - und auch präsenter. Insgesamt ein gutes Spiel von uns, in dem wir verdient in Führung gegangen sind - auch wenn es nach der Halbzeit etwas zerfahren war. Hinten sind wir sehr gut gestanden und wir haben auch gut nach vorne gespielt. Nach dem 3:0 war das Spiel durch."