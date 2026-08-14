Auftakt in der Bezirksliga Donau/Iller: Wer ist gleich vorne dabei?

– Foto: Marco Kogler

Mit dem Duell des Vorjahresachten FV Asch-Sonderbuch gegen den Elften SV Jungingen beginnt der erste Spieltag bereits am heutigen Freitag, während der aus der Landesliga abgestiegene SC Staig gegen die SGM Langenau und der Vorjahreszweite SG Öpfingen gegen den Tabellenzehnten SW Donau am Sonntag ihre ersten Marken setzen wollen. Aufsteiger SG Altheim empfängt den Vorjahressechsten SV Westerheim, zugleich fordert Neuling FC Neenstetten den ebenfalls aus der Landesliga abgestiegenen FC Srbija Ulm. Die als Zwölfter abgestiegene TSG Ehingen trifft auf den Vorjahresdritten SGM Aufheim Holzschwang, während Aufsteiger FV Weißenhorn gegen den viertplatzierten SV Eggingen vor einer reizvollen Standortbestimmung steht. Erst am 16. September wird das Duell zwischen dem Vorjahresneunten SV Offenhausen und dem fünftplatzierten FC Hüttisheim nachgeholt – die SGM Oberdischingen/Ersingen ist am Auftaktwochenende spielfrei.

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Am heutigen Freitagabend fällt in Asch-Sonderbuch der Startschuss für die neue Bezirksliga-Saison. Der FV geht als Achter der Vorsaison in die Begegnung, Jungingen beendete das vergangene Spieljahr auf Rang elf; zwischen beiden Mannschaften lagen zehn Punkte. Das macht den Gastgeber auf dem Papier zum leichten Favoriten, doch am ersten Spieltag sind belastbare Rückschlüsse auf Form und Kräfteverhältnisse kaum möglich.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SGM Langenau SGM Langenau 15:00 PUSH

Der SC Staig kehrt nach dem Abstieg aus der Landesliga in die Bezirksliga zurück und steht gleich zum Auftakt unter besonderer Beobachtung. Mit der SGM Langenau kommt der Nachfolger des TSV Langenau, der die vergangene Saison mit 46 Punkten auf Rang sieben abschloss. Staigs Leistungsstand ist anhand der vorliegenden Angaben ebenso wenig zu bewerten wie die aktuelle Form der Gäste, doch für den Absteiger wird das Heimspiel zur ersten Standortbestimmung.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Die SG Öpfingen startet mit großen Erwartungen: Als Tabellenzweiter erzielte sie in der vergangenen Saison 86 Tore und musste sich nur dem SC Türkgücü Ulm geschlagen geben. SW Donau kam auf Rang zehn und kassierte mit 82 Gegentreffern deutlich mehr Tore, als der Verein selbst erzielte. Die Zahlen der Vorsaison sprechen klar für Öpfingen, ersetzen aber keinen aktuellen Formnachweis.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SG Altheim Altheim SV Westerheim Westerheim 15:00 PUSH

Für Aufsteiger SG Altheim beginnt das Abenteuer Bezirksliga mit einer anspruchsvollen Aufgabe gegen den SV Westerheim. Die Gäste schlossen die vorige Saison als Sechster ab und stellten mit nur 37 Gegentoren die beste Abwehr der damaligen Liga. Altheims Aufstieg verleiht dem Auftakt besondere Spannung, weitere belastbare Angaben zu Form oder jüngsten Resultaten liegen jedoch nicht vor.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FC Neenstetten Neenstetten FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:00 PUSH

Aufsteiger gegen Absteiger: Der FC Neenstetten empfängt zum Einstand den aus der Landesliga kommenden FC Srbija Ulm. Damit treffen Aufbruchsstimmung und der unmittelbare Druck eines Neustarts aufeinander, ohne dass sich aus den bereitgestellten Daten ein seriöser Favorit ableiten ließe. Für Neenstetten ist es die erste Bewährungsprobe in der neuen Spielklasse, für Srbija Ulm der Beginn der erhofften Konsolidierung.

Mi., 16.09.2026, 18:30 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen FC Hüttisheim Hüttisheim 18:30 PUSH

Das Duell zwischen dem SV Offenhausen und dem FC Hüttisheim wird erst am 16. September ausgetragen und bildet damit den verspäteten Abschluss des ersten Spieltags. Offenhausen belegte in der Vorsaison Rang neun, Hüttisheim wurde als damaliger Aufsteiger mit 53 Punkten bemerkenswerter Fünfter. Nur zwölf Punkte trennten beide Mannschaften, wobei Offenhausen mit 76 Gegentoren deutlich anfälliger war als Hüttisheim.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH

Für die aus der Landesliga abgestiegene TSG Ehingen beginnt der Neubeginn mit einem echten Prüfstein. Die SGM Aufheim Holzschwang wurde in der Vorsaison Dritter, holte 57 Punkte und ließ lediglich 37 Gegentore zu. Ehingen bringt Erfahrung aus der höheren Spielklasse mit, die Gäste dagegen eine klar belegte Spitzenbilanz aus dem vergangenen Bezirksliga-Jahr.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FV Weißenhorn Weißenhorn SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH

Aufsteiger FV Weißenhorn bekommt es bei seiner Rückkehr in die Bezirksliga sofort mit dem Vorjahresvierten SV Eggingen zu tun. Eggingen sammelte in der vergangenen Saison 53 Punkte und erzielte 71 Treffer, womit die Mannschaft zur offensivstärkeren Hälfte der Liga gehörte. Für Weißenhorn wird die Begegnung deshalb zu einem frühen Härtetest, während Eggingen seine starke Platzierung bestätigen will.

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