Auftakt in der Bezirksliga

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Bezirksliga startet am Sonntag um 14.00 Uhr !! - im Fupa-Live-Ticker - mit dem Nachholspiel FCR Bramsche 09 gegen den Aufsteiger TSV Riemsloh mit dem ersten Spiel im neuen Jahr. Die ursprüngliche Anstoßzeit wurde vorverlegt!

Beide Teams haben verschiedene Zielsetzungen. Während der von Marc Filip trainierte Gastgeber um den Anschluß an die Spitzengruppe kämpft will sich der von Thomas Falke trainierte Mitaufsteiger TSV Riemsloh von den Abstiegsrängen absetzen. Beide Teams verpatzten die Generalprobe zum Auftakt der Rückserie. Der TSV Riemsloh unterlag dem Herforder Kreisligisten VFL Holsen mit 0:1. Eine Nummer zu groß war der TUS Bersenbrück im Testspiel für den FCR Bramsche. Der Bezirksligist ging gegen den übermächtigen Oberligisten mit 0:9 baden.