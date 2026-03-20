Auftakt in den Kreisligen: Der 1. Spieltag nach der Winterpause Was ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Sicher viele Zuschauer dürfte wieder das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga Straubing zwischen Langdorf und Lindberg anlocken. – Foto: Helmut Weiderer

Die lange Winterpause ist vorbei, eine sicher nicht immer einfache Vorbereitung ist geschafft: Es geht wieder los in den vier niederbayerischen Kreisligen! Am Wochenende steht der erste Spieltag der Frühjahrsrunde auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Richtungweisend wird`s gleich zum Auftakt im Tabellenkeller mit dem Duell zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem SV Röhrnbach. Auswärtsaufgaben hat das Führungsduo Salzweg/Karpfham zu erledigen.

Big Points im Kampf um den Klassenerhalt peilt die SG Thyrnau/Kellberg an. – Foto: Robert Geisler

18. Spieltag

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK Eberhardsberg

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr DJK Passau West - SV Schöfweg

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Tittling - SV Perlesreut

Sa., 21.03.26 16:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Röhrnbach

Sa., 21.03.26 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Egglham

So., 22.03.26 12:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - FC Salzweg

So., 22.03.26 14:30 Uhr SV Hohenau - TSV Karpfham

Kreisliga Straubing Das Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Langdorf und dem TSV Lindberg dürfte einige Zuschauer im Bayerischen Wald anlocken. Auch das Landkreisderby zwischen dem SV Auerbach und der SpVgg Osterhofen wird sich sicher über reges Interesse freuen dürfen. 18. Spieltag

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Regen - SV Haibach

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Auerbach - SpVgg Osterhofen

So., 22.03.26 13:00 Uhr 1. FC Viechtach - DJK SB Straubing

So., 22.03.26 14:00 Uhr SV Perkam - SC 1919 Zwiesel

So., 22.03.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Neuhausen/Offenberg

So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Langdorf - TSV Lindberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Winzer - SpVgg Stephansposching Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Klar im Fokus zum Frühjahrsauftakt der Kreisliga Donau-Laaber: Das Spitzenspiel zwischen dem DJK-SV Adlkofen und dem TSV Neustadt/Donau. Setzt sich der souveräne Tabellenführer zuhause gegen den Zweitplatzierten durch, kann im Grunde schon am Sonntag die Titelsause starten.

Der TSV Neustadt/Donau (gelbe Trikots) fordert im Spitzenspiel der Kreisliga Donau-Laaber Adlkofen heraus. – Foto: Roland Schäfer | #rolischafer

18. Spieltag

Sa., 21.03.26 14:30 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Eintracht Landshut

Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Ergolding II - SG Ihrlerstein / Essing

So., 22.03.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SV Ettenkofen

So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Neustadt/Donau

So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Ergoldsbach

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - SG Offenstetten / Rohr

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - TSV Abensberg Kreisliga Isar-Rott Eine der interessantesten Fragen in der Kreisliga Isar-Rott lautet: Kann der SV Hebertsfelden im Frühjahr seinen freien Fall stoppen? Sechs Pleiten in Folge kassierte der SVH zum Ende der Herbstrunde und stürzte damit auf einen Abstiegs-Relegationsplatz ab. Zum Auftakt ist Hebertsfelden beim SC Aufhausen gefordert.

Den freien Fall will der SV Hebertsfelden in der Frühjahsrunde stoppen. – Foto: Charly Becherer