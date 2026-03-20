Auftakt in den Kreisligen: Der 1. Spieltag nach der Winterpause

Die lange Winterpause ist vorbei, eine sicher nicht immer einfache Vorbereitung ist geschafft: Es geht wieder los in den vier niederbayerischen Kreisligen! Am Wochenende steht der erste Spieltag der Frühjahrsrunde auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:
Richtungweisend wird`s gleich zum Auftakt im Tabellenkeller mit dem Duell zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem SV Röhrnbach. Auswärtsaufgaben hat das Führungsduo Salzweg/Karpfham zu erledigen.
18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK Eberhardsberg
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr DJK Passau West - SV Schöfweg
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Tittling - SV Perlesreut
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Röhrnbach
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Egglham
So., 22.03.26 12:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - FC Salzweg
So., 22.03.26 14:30 Uhr SV Hohenau - TSV Karpfham
Das Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Langdorf und dem TSV Lindberg dürfte einige Zuschauer im Bayerischen Wald anlocken. Auch das Landkreisderby zwischen dem SV Auerbach und der SpVgg Osterhofen wird sich sicher über reges Interesse freuen dürfen.
18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Regen - SV Haibach
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Auerbach - SpVgg Osterhofen
So., 22.03.26 13:00 Uhr 1. FC Viechtach - DJK SB Straubing
So., 22.03.26 14:00 Uhr SV Perkam - SC 1919 Zwiesel
So., 22.03.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Neuhausen/Offenberg
So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Langdorf - TSV Lindberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Winzer - SpVgg Stephansposching
Klar im Fokus zum Frühjahrsauftakt der Kreisliga Donau-Laaber: Das Spitzenspiel zwischen dem DJK-SV Adlkofen und dem TSV Neustadt/Donau. Setzt sich der souveräne Tabellenführer zuhause gegen den Zweitplatzierten durch, kann im Grunde schon am Sonntag die Titelsause starten.
18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:30 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Eintracht Landshut
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Ergolding II - SG Ihrlerstein / Essing
So., 22.03.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SV Ettenkofen
So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Neustadt/Donau
So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Ergoldsbach
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - SG Offenstetten / Rohr
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - TSV Abensberg
Eine der interessantesten Fragen in der Kreisliga Isar-Rott lautet: Kann der SV Hebertsfelden im Frühjahr seinen freien Fall stoppen? Sechs Pleiten in Folge kassierte der SVH zum Ende der Herbstrunde und stürzte damit auf einen Abstiegs-Relegationsplatz ab. Zum Auftakt ist Hebertsfelden beim SC Aufhausen gefordert.
18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - TSV Vilsbiburg
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - FC Dingolfing II
So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 22.03.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - TSV 1893 Gangkofen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Pilsting
So., 22.03.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - SV Hebertsfelden
So., 22.03.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SV-DJK Wittibreut