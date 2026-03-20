 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Auftakt in den Kreisligen: Der 1. Spieltag nach der Winterpause

Was ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los?

von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Sicher viele Zuschauer dürfte wieder das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga Straubing zwischen Langdorf und Lindberg anlocken.
Sicher viele Zuschauer dürfte wieder das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga Straubing zwischen Langdorf und Lindberg anlocken. – Foto: Helmut Weiderer

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Die lange Winterpause ist vorbei, eine sicher nicht immer einfache Vorbereitung ist geschafft: Es geht wieder los in den vier niederbayerischen Kreisligen! Am Wochenende steht der erste Spieltag der Frühjahrsrunde auf dem Programm. Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Richtungweisend wird`s gleich zum Auftakt im Tabellenkeller mit dem Duell zwischen der SG Thyrnau/Kellberg und dem SV Röhrnbach. Auswärtsaufgaben hat das Führungsduo Salzweg/Karpfham zu erledigen.

Big Points im Kampf um den Klassenerhalt peilt die SG Thyrnau/Kellberg an.
Big Points im Kampf um den Klassenerhalt peilt die SG Thyrnau/Kellberg an. – Foto: Robert Geisler

18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - DJK Eberhardsberg
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr DJK Passau West - SV Schöfweg
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Tittling - SV Perlesreut
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr SG Thyrnau / Kellberg - SV Röhrnbach
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr SpVgg Oberkreuzberg - FC Egglham
So., 22.03.26 12:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - FC Salzweg
So., 22.03.26 14:30 Uhr SV Hohenau - TSV Karpfham

Kreisliga Straubing

Das Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Langdorf und dem TSV Lindberg dürfte einige Zuschauer im Bayerischen Wald anlocken. Auch das Landkreisderby zwischen dem SV Auerbach und der SpVgg Osterhofen wird sich sicher über reges Interesse freuen dürfen.

18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Regen - SV Haibach
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr SV Auerbach - SpVgg Osterhofen
So., 22.03.26 13:00 Uhr 1. FC Viechtach - DJK SB Straubing
So., 22.03.26 14:00 Uhr SV Perkam - SC 1919 Zwiesel
So., 22.03.26 14:00 Uhr TSV Oberschneiding - SV Neuhausen/Offenberg
So., 22.03.26 14:00 Uhr FC Langdorf - TSV Lindberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Winzer - SpVgg Stephansposching

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Klar im Fokus zum Frühjahrsauftakt der Kreisliga Donau-Laaber: Das Spitzenspiel zwischen dem DJK-SV Adlkofen und dem TSV Neustadt/Donau. Setzt sich der souveräne Tabellenführer zuhause gegen den Zweitplatzierten durch, kann im Grunde schon am Sonntag die Titelsause starten.

Der TSV Neustadt/Donau (gelbe Trikots) fordert im Spitzenspiel der Kreisliga Donau-Laaber Adlkofen heraus.
Der TSV Neustadt/Donau (gelbe Trikots) fordert im Spitzenspiel der Kreisliga Donau-Laaber Adlkofen heraus. – Foto: Roland Schäfer | #rolischafer

18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:30 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Eintracht Landshut
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr FC Ergolding II - SG Ihrlerstein / Essing
So., 22.03.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SV Ettenkofen
So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-SV Adlkofen - TSV Neustadt/Donau
So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - TSV Ergoldsbach
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hohenthann - SG Offenstetten / Rohr
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - TSV Abensberg

Kreisliga Isar-Rott

Eine der interessantesten Fragen in der Kreisliga Isar-Rott lautet: Kann der SV Hebertsfelden im Frühjahr seinen freien Fall stoppen? Sechs Pleiten in Folge kassierte der SVH zum Ende der Herbstrunde und stürzte damit auf einen Abstiegs-Relegationsplatz ab. Zum Auftakt ist Hebertsfelden beim SC Aufhausen gefordert.

Den freien Fall will der SV Hebertsfelden in der Frühjahsrunde stoppen.
Den freien Fall will der SV Hebertsfelden in der Frühjahsrunde stoppen. – Foto: Charly Becherer

18. Spieltag
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FSV Landau/Isar - TSV Vilsbiburg
Sa., 21.03.26 15:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - FC Dingolfing II
So., 22.03.26 14:00 Uhr DJK-SV Geratskirchen - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 22.03.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - TSV 1893 Gangkofen
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - TSV Pilsting
So., 22.03.26 16:00 Uhr SC Aufhausen - SV Hebertsfelden
So., 22.03.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - SV-DJK Wittibreut