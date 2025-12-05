 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
RWE ist am Freitag im Einsatz.
RWE ist am Freitag im Einsatz. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Auftakt in den 17. Spieltag mit RWE - VfB Stuttgart II

3. Liga: Das Gipfeltreffen zwischen dem MSV Duisburg und Energie Cottbus überstrahlt alles. Dahinter scharen der SC Verl und Rot-Weiss Essen mit den Hufen. RWE ist bereits am Freitag gegen den VfB Stuttgart II an der Reihe.

Das Spitzenduo aus dem MSV Duisburg und Energie Cottbus nimmt sich gegenseitig die Punkte weg. Zeitgleich gastiert der SC Verl beim TSV Havelse und könnte bei einem Remis im Spitzenspiel sogar die Tabellenführung übernehmen. Der SSV Ulm wird seine lange Durststrecke bei Viktoria Köln beenden wollen. Gleiches gilt für den 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag zum SV Waldhof Mannheim fährt. Bereits am Freitag kann Rot-Weiss Essen mit einem Dreier gegen den VfB Stuttgart II oben heranrücken.

Liveticker: Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II

Heute, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1
1
Abpfiff

Liveticker: Viktoria Köln - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00

Liveticker: VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

Liveticker: FC Energie Cottbus - MSV Duisburg

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

Liveticker: TSV Havelse - SC Verl

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

Liveticker: TSG Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00

Liveticker: TSV 1860 München - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

So., 07.12.2025, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
13:30

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - Alemannia Aachen

So., 07.12.2025, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
16:30

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt

So., 07.12.2025, 19:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30

So geht es weiter

18. Spieltag
12.12.25 SSV Ulm 1846 Fußball - VfL Osnabrück
13.12.25 1. FC Saarbrücken - TSG 1899 Hoffenheim II
13.12.25 FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München
13.12.25 VfB Stuttgart II - F.C. Hansa Rostock
13.12.25 MSV Duisburg - FC Erzgebirge Aue
13.12.25 Alemannia Aachen - Viktoria Köln
13.12.25 SC Verl - Rot-Weiss Essen
14.12.25 SV Wehen Wiesbaden - FC Energie Cottbus
14.12.25 SSV Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim
14.12.25 1. FC Schweinfurt 05 - TSV Havelse

