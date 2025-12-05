Auftakt in den 17. Spieltag mit RWE - VfB Stuttgart II

Das Spitzenduo aus dem MSV Duisburg und Energie Cottbus nimmt sich gegenseitig die Punkte weg. Zeitgleich gastiert der SC Verl beim TSV Havelse und könnte bei einem Remis im Spitzenspiel sogar die Tabellenführung übernehmen. Der SSV Ulm wird seine lange Durststrecke bei Viktoria Köln beenden wollen. Gleiches gilt für den 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag zum SV Waldhof Mannheim fährt. Bereits am Freitag kann Rot-Weiss Essen mit einem Dreier gegen den VfB Stuttgart II oben heranrücken.