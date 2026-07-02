Auftakt in Cottbus, Derby im Herbst Hannover 96 kennt seinen Fahrplan von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

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Die DFL hat den Spielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Hannover 96 startet bei Aufsteiger Energie Cottbus, empfängt anschließend den VfL Wolfsburg und beendet die Spielzeit erneut vor heimischer Kulisse.

Der Fahrplan für die neue Zweitliga-Saison steht fest: Hannover 96 eröffnet die Spielzeit 2026/27 am Wochenende des 8. und 9. August mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Energie Cottbus. Eine Woche später wartet in der Heinz von Heiden Arena direkt ein attraktives Heimspiel – Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg gastiert zum ersten Heimauftritt der Roten in Hannover. Mit Wolfsburg und dem FC St. Pauli treffen die Niedersachsen früh auf die beiden Bundesliga-Absteiger. Während das Niedersachsen-Duell bereits am zweiten Spieltag steigt, ist St. Pauli Mitte Oktober in Hannover zu Gast.

Einen besonders brisanten Termin sollten sich die Fans ebenfalls vormerken: Das Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig findet eine Woche nach dem Heimspiel gegen St. Pauli statt und gehört zu den Höhepunkten der Hinrunde. Englische Woche Ende Februar Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte reist Hannover Mitte Januar zu Arminia Bielefeld. Im weiteren Verlauf der Rückrunde wartet Ende Februar beziehungsweise Anfang März die einzige Englische Woche der Saison. Innerhalb weniger Tage gastieren die Roten zunächst beim VfL Bochum, empfangen anschließend den 1. FC Magdeburg und reisen danach zum FC St. Pauli.