Auftakt in Braunschweig: Der Sommerfahrplan des FC Einheit Wernigerode

In einem Monat wird es für die Oberligisten wieder ernst. Mit einem Heimspiel gegen die SG Union Sandersdorf beginnt dann für den FC Einheit Wernigerode die neue Saison. Am Mittwochabend starten die Hasseröder in die Testspiel-Phase.

Zum Auftakt gibt es ein Gastspiel in Braunschweig. Am Mittwoch um 19 Uhr messen sich die Oberliga-Kicker vom Stadion am Mannsberg mit den A-Junioren der Braunschweiger Eintracht. In den kommenden Wochen folgen Vergleiche mit dem SV Rammelsberg aus der Nordharzliga (9. Juli), dem Oberligisten MTV Wolfenbüttel (12. Juli) und zum Abschluss mit dem Verbandsligisten FSV Barleben (27. Juli). Nach der Absage eines Gegners für den 19. Juli könnte an diesem Termin noch ein weiterer Test hinzukommen.

Der Sommerfahrplan des FC Einheit Wernigerode