Auftakt in Bezirksliga: HSC II empfängt Fischerhude-Quelkhorn

– Foto: Birte Meyer



Die Bezirksliga-Saison startet an diesem Wochenende mit einer Partie zwischen zwei einander gut bekannten Ligakonkurrenten. Der Heeslinger SC empfängt zum Auftaktspiel der Saison 2026/2027 den TSV Fischerhude-Quelkhorn. Die Partie wird am Freitagabend um 19.30 Uhr im Waldstadion vom Unparteiischen angepfiffen.

Die beiden Partien der vorherigen Saison entschied der HSC deutlich mit 8:0 und 4:0 für sich. Trotzdem sind die Karten nun wieder neu gemischt. „Das erste Saisonspiel ist wie das Öffnen eines neuen Buches – keiner weiß genau, wie die Geschichte ausgeht, aber wir werden alles daran setzen, dass es ein gutes erstes Kapitel wird“, sagt HSC-Trainer Robin Cordes vor der Partie gegen Fischerhude.

Das Pokalspiel vom vergangenen Wochenende, das der HSC II gegen den TSV Dörverden mit 5:2 gewann, hat das Lazarett der Heeslinger Mannschaft vergrößert, so Robin Cordes weiter. Mit Lenny Meyer, der sich einen Außenbandriss zuzog, und Nico Beyer, der sich an der Oberschenkelmuskulatur verletzt hat, fehlen am Freitag neben den langzeitverletzten Daniel Holsten und Thore Littwitz zwei weitere Spieler. Cordes hofft jedoch auf die Rückkehr von Kapitän Calvin Blicharski.