Auftakt im Kreispokal: Waldböckelheimer gewinnen Eröffnungsspiel

Region. Der Bad Kreuznacher Kreispokalsieger ist erfolgreich in den neuen Wettbewerb gestartet. In der „Highnoon“-Partie – Anpfiff bei der SG Rheinhessen in Sprendlichen war bei sengender Hitze um 12 Uhr Mittags – gewann die Mannschaft um Spielertrainer Simon Schmidt letztlich klar mit 3:0.
Ebenfalls in Sprendlingen, nämlich beim FC Sprendlingen, startete im Pokalwettbewerb des Kreises Mainz-Bingen die Binger Hassia mit einem klaren Auswärtserfolg und trifft in der zweiten Runde auf die SG Jugenheim/Partenheim. Bis dahin haben die Beteiligten aber noch etwas Zeit, denn die zweite Kreispokalrunde ist erst für Donnerstag, 20. August, angesetzt. Die Gäste um Trainer Maciek Debinski profitierten zum Auftakt von zwei frühen Platzverweise gegen die Hausherren in der 14. und 33. Minute und hatte von da an keine Probleme, um mit 6:0 (3:0) zu gewinnen.
SG Rheinhessen – TuS Waldböckelheim 0:3. – Tore: 0:1 Gätcke (34.), 0:2 Gätcke (41.), 0:3 Neff (87.).
TSV Langenlonsheim – Karadeniz Kreuznach 1:4. – Tore: 0:1 Kuba, 0:2 Koyuncu, 0:3 Celik, 0:4 Bayir, 1:2 Graffe (29.).
VfL Simmertal – TSV Bockenau 4:2. – Tore: 0:1 Schiel (3.), 1:1 Dag (22.), 2:1 Sovtic (42.), 2:2 Tressel (61.), 3:2 Hein (89.), 4:2 Thomas (90.). – Gelb-Rote Karte: Tressel (76./TSV/Wiederholtes Reklamieren).
FSV Reiffelbach/Roth – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 1:5. – Tore: 0:1 Meuser (52.), 0:2 Meuser (61.), 0:3 Schuldenzucker (72.), 1:3 (77.), 1:4 Schuldenzucker (78.), 1:5 Alles (81.).
TuS Roxheim – FC Bad Sobernheim 0:7. – Tore: 0:1 Schomburg (2.), 0:2 Biegeler (42.), 0:3 Neumann (60.), 0:4 Schomburg (71.), 0:5 Giloy (73.), 0:6 Giloy (78.), 0:7 Dadjan (83.).
FV Kreuznacher Kickers – SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg 4:0 (3:0). – Tore: Francesco Armbrüster (8., 38., 45.), Maurice Schmidt (90.+2).
TSG Planig – TSV Hargesheim 0:2. – Tore: 0:1 Schmidt (28.), 0:2 Schmidt (79.).
FSV Bretzenheim – SG Nordpfalz 2:3. – Tore: 0:1 Frick (10.), 1:1 von der Weiden (33.), 1:2 Hahn (93.), 1:3 Frick (103.), 2:3 Özkayin (116.).
FSV Rehborn – SG Gräfenbachtal 4:1. – Tore: 3:1 Steinbach, 1:0 Münz (7.), 2:0 (11. Eigentor), 3:0 Mohamud (28.), 4:1 Schmitt (80.).
Weitere Ergebnisse: FC Bavaria Ebernburg – Spvgg. Teufelsfels 1:12, SG Hochstetten/Nußbaum – SV Oberhausen 0:2, TuS Gangloff – SG Alsenztal 0:7, SG Disibodenberg – SV Medard 4:2.
FC Sprendlingen – Hassia Bingen 0:6 (0:3). – Tore: 0:1 Franja (18.), 0:2 Said (20.), 0:3 Zaccardi (31.), 0:4 Gadacz (61.), 0:5 Edelweiss (67.), 0:6 Schwettmann (80.).
VfL Frei-Weinheim II – SG Schwabenheim/Appenheim 1:3. – Tore: 1:0 Soulimani (32.), 1:1 Eppelmann (50.), 1:2 White (78.), 1:3 Müller (88.).
SG Bingerbrück/Weiler II – SG Gensingen/Grolsheim 2:1. – Tore: 0:1 (14.), 1:1 Wagner (64.), 2:1 Wagner (67.).
SV BW Münster-Sarmsheim – SG Wackernheim/Heidesheim II 1:4. – Tore: 1:0 Medler (44.), 1:1 (50.), 2:1 Renz (60.), 3:1 Rapp (90.), 4:1 Rapp (90.).
SG Schwabenheim/Appenheim II – FSC Ingelheim 2:5. – Tore: 0:1 Ordukaya (21.), 0:2 Ordukaya (23.), 0:3 Özdemir (35.), 1:3 Heucher (37.), 2:3 Heucher (63.), 2:4 Farizi (73.), 2:5 Ordukaya (80.).
SpVgg Essenheim II – SpVgg Dietersheim II 4:2. – Tore: 1:0 Strumberger (1.), 1:1 (14.), 2:1 Planer (34. FE), 2:2 (41. FE), 3:2 Dinter (43.), 4:2 Ibrov (67.).
Weitere Ergebnisse: VfR Nierstein – TSV Zornheim II 10:1, SV Klein-Winternheim II – SG Undenheim / Schornsheim n. 11m 7:8 , SG Friesenheim / Bechtolsheim – SG Rhein-Selz II 0:5, VfB Bodenheim III – TSG Hechtsheim 0:3, 1. FC Nackenheim – SG Rhein-Selz 1:0, FV Budenheim III – TSVgg Stadecken-Elsheim II 1:3, FC livingroom Mainz – SV Bretzenheim 12 II 2:1, SV Vitesse Mayence – SKC Barbaros Mainz II n. V. 4:3, TSV Ebersheim II – SV Ober-Olm 1:0, FC Fortuna Mombach II – 1. FC Willy Wacker Hechtsheim n. 11m 6:4, FSV Oppenheim II – 1. FC Schwabsburg III 2:0, 1. FC Nackenheim II – SG Harxheim/Gau-Bischofsheim III 4:2, FC Lörzweiler II – 1. FC Vorwärts Orient Mainz 4:5, SG Wackernheim / Heidesheim III – TSG Drais II 4:2, FSV Alemannia Laubenheim II – FVgg. Mombach 5:7, TSG Hechtsheim II – TuS Marienborn III 2:1, SV Bretzenheim 12 – FV Budenheim II n. V. 6:7 n.V.