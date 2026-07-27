Auftakt im Kreispokal: Waldböckelheimer gewinnen Eröffnungsspiel

Kreispokal-Titelverteidiger TuS Waldböckelheim gewann das Spiel der ersten Kreispokalrunde mit 3:0 gegen die SG Rheinhessen. – Foto: Belana Hall

Region. Der Bad Kreuznacher Kreispokalsieger ist erfolgreich in den neuen Wettbewerb gestartet. In der „Highnoon“-Partie – Anpfiff bei der SG Rheinhessen in Sprendlichen war bei sengender Hitze um 12 Uhr Mittags – gewann die Mannschaft um Spielertrainer Simon Schmidt letztlich klar mit 3:0.

Ebenfalls in Sprendlingen, nämlich beim FC Sprendlingen, startete im Pokalwettbewerb des Kreises Mainz-Bingen die Binger Hassia mit einem klaren Auswärtserfolg und trifft in der zweiten Runde auf die SG Jugenheim/Partenheim. Bis dahin haben die Beteiligten aber noch etwas Zeit, denn die zweite Kreispokalrunde ist erst für Donnerstag, 20. August, angesetzt. Die Gäste um Trainer Maciek Debinski profitierten zum Auftakt von zwei frühen Platzverweise gegen die Hausherren in der 14. und 33. Minute und hatte von da an keine Probleme, um mit 6:0 (3:0) zu gewinnen.