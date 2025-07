Auftakt im Kreispokal mit vielen Derbys

Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern hat in der vergangenen Saison endlich den Plan umsetzen können, den er schon länger hatte. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hatte in den Jahren zuvor noch verhindert, dass die Finale sowie Spiele um Platz drei der Männer und Frauen im Kreispokal an einem Tag auf einer Anlage ausgetragen werden können. Am Ostermontag konnte das Vorhaben dann in die Tat umgesetzt werden und wurde im August-Janssen-Sportzentrum des TSV Weeze ein voller Erfolg.

Allerdings werden nicht alle 50 Mannschaften in der ersten Runde schon am Ball sein. Vier Teams haben ein Freilos. Pokalverteidiger Viktoria Goch, der TSV Weeze und die DJK Twisteden müssen zum Auftakt am 9./10. August aus gutem Grund nicht ran. Denn sie sind an diesem Wochenende sehr wahrscheinlich im Niederrheinpokal gefordert, dessen erste Runde am Mittwoch, 18 Uhr, in der Sportschule Wedau ausgelost wird. Zudem steht der SV Sevelen per Freilos schon in der zweiten Runde, die im September über die Bühne gehen soll.

Wenn in einigen Monaten die Teilnehmer an den Halbfinal-Partien feststehen, wird der Kreis auch entscheiden, wo die Endspiele und Partien um Platz drei 2026 steigen werden. Denn nach Möglichkeit soll eines der Teams, das dann noch im Wettbewerb ist, auch der Gastgeber sein.

Gut möglich ist, dass es am Programm für den Endspiel-Tag noch Veränderungen gibt. Die Verantwortlichen überlegen jedenfalls, an welchen Schrauben noch leicht gedreht werden könnte. So wird überlegt, erst die Partien der Männer und Frauen um Platz drei parallel auszutragen und dann die beiden Endspiele hintereinander. „Das würde das Frauen-Finale noch einmal aufwerten“, sagt Holger Tripp.

Alle Duelle der ersten Pokalrunde der Männer im Überblick:

Samstag, 9. August, 15 Uhr: SV Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau.

Sonntag, 10. August, 15 Uhr: SG Kessel/Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf, SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich - Siegfried Materborn, BV DJK Kellen - SV Rindern, SV Asperden - BV Sturm Wissel, SSV Reichswalde - SV Nütterden, SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau, SG Keeken/Schanz - Uedemer SV, DJK Rhe­nania Kleve - VfR Warbeyen, SV Griethausen - SV Donsbrüggen, SSV Louisendorf - Concordia Goch, SV Grieth - DJK Appeldorn, TuS Kranenburg - SuS Kalkar,

SC Auwel-Holt - SV Veert, 1. FC Geldern - Kevelaerer SV, Union Kervenheim - TSV Wachtendonk-Wankum, SV Straelen - SV Issum, FC Rot-Weiß Geldern - TSV Nieukerk, DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk, Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen, Union Wetten - Viktoria Winnekendonk, SV Herongen - SV Walbeck, Arminia Kapellen-Hamb - Grün-Weiß Vernum.