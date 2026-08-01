Auftakt-Hit Germania gegen SVW

Die SG Germania darf sich zum Start der Saison auf ein echtes Kracherderby gegen den SV Wiesbaden freuen. – Foto: Leandra Schmidt

Wiesbaden. Gleich der Knüller zum Auftakt: SG Germania gegen SV Wiesbaden, in ganz früheren Zeiten ein Stadtduell auf hoher Liga-Ebene vor Tausenden von Zuschauern, jetzt am ersten Gruppenliga-Spieltag (So., 15 Uhr, im Livestream des Wiesbadener Kurier) ein Highlight, das immer noch seinen Reiz ausübt: Die Waldsträßer als Gewinner der Aufstiegsrunde mit dem 1:0-Endspielsieg in Kiedrich über den SV Walsdorf im Status des Aufsteigers, der SVW als Absteiger, der sich auch über die Relegation nicht retten konnte.

Es ist ein Pflichtspiel-Wiedersehen in der gleichen Liga nach fast genau drei Jahren: Am 6. August 2023 gewann der Sportverein bei der Germania mit sage und schreibe 8:1, entschied das Rückspiel am 19. November mit 4:1 für sich. Der SVW wurde 2024 Meister, die Waldsträßer stiegen durch das 0:4 zum Rundenfinale in Eltville ab. Doch jetzt sind die Karten neu gemischt. Ungeachtet der nicht optimalen Vorbereitung - aufgrund der Teilnahme an der Aufstiegsrunde gab es lediglich zwei Wochen Fußball-Pause - hat Germania-Coach Stefan Kühne das Gefühl, „dass wir eine gute Runde spielen“. Und schiebt dem SVW als Verbandsliga-Absteiger in der Klasse mit sechs Absteigern die Favoritenrolle zu. Wobei der Sportverein zeitweise aufgrund von Urlaub, Blessuren, Arbeit und persönlichen Gründen derart gebeutelt war, dass Testspiele abgesagt werden mussten. Jetzt gelang zu Wochenbeginn ein 3:0 beim SV Frauenstein. Während die Waldsträßer nach zuvor positiven Ergebnissen 1:3 beim FV Budenheim verloren. Doch erst der Sonntag wird zeigen, wie stark beide Teams unter Wettbewerbsbedingungen sind.

Bei der Germania werden mit Torjäger Ivan Rebic und Neuzugang Damir Bektasevic zunächst zwei Gestandene fehlen, die als Familienväter in den Ferien Zeit mit ihren Kindern verbringen, ehe sie wieder in Sachen Fußball einsteigen werden. Im Vorfeld sei alles klar kommuniziert worden, betont Stefan Kühne. Als Kapitän wird der vom Türkischen SV gekommene Abdullah Tasdelen die Mannschaft gegen den SVW aufs Spielfeld führen. Aus Sicht des Coachs ein „wichtiger Spieler“, der auch Verantwortung übernimmt. Necmi Gür, Eduardo Landu Mateus (noch angeschlagen) und Yama Afghanyar (zuvor SV Erbenheim) zählen weiterhin zur großen Garde der Ausgebufften. Im Tor steht am Sonntag Erik Hermanns.

Maxim Bujnov spielt nun für den SV Wiesbaden

Der SVW muss sich nach Abstieg, Abwanderugnswelle und dem Abschied des langjährigen Offensiv-Impulsgebers Saki Nakos zu Hellas Schierstein quasi neu erfinden. 17 Abgänge, 12 Zugänge - für Chefcoach Daniel Löbelt, der ungeachtet des Abstiegs das Vertrauen genießt, und Co-Trainer Marcel Heilmann eine Herkulesaufgabe. „Es braucht Zeit, wir müssen uns erst in die Runde reinarbeiten“, sagt SVW-Vorsitzender Markus Walter. Wenn alle den notwendigen Fitness-Level aufweisen und als Team zusammenwachsen, ist ihm nicht bange. Doch angesichts des Umbruchs spricht beim SVW keiner von sofortigem Wiederaufstieg. In der Liga Fuß fassen und Stabilität erlangen, das ist der Ansatz. Dazu beitragen soll mit Maxim Bujnov (30/zuletzt beim Platznachbarn SKG 23 Wiesbaden) ein technisch beschlagener Offensivspieler mit bewegter Fußball-Vita.

Bewegte Vita, das trifft erst recht auf Denis Wieszolek, die neue Nummer eins im Tor, zu, nachdem die bisherigen Keeper Noah Kara (VfR Groß-Gerau), Silvan Sevinc (Türkischer SV) und Umut Gündogan (Ziel offen) alle von Bord gegangen sind. Wieszolek absolvierte 2025/26 31 Hessenliga-Einsätze für RW Walldorf, bringt von seinen Stationen beim TSV Schott Mainz, Eintracht Trier und zu Beginn seiner Laufbahn im Männerbereich beim FCA Walldorf Regionalliga-Erfahrung mit. Ausgebildet wurde er mit Einsätzen in der früheren U17- und U19-Bundesliga im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05. Wieszolek lege jetzt den Fokus aufs Berufliche, wollte aber auch noch ambitioniert spielen, freut sich Markus Walter, dass der gestandene Keeper beim SVW Anker geworfen hat. Der mit Torjäger Pierre Massfeller (35, zuletzt SV Erbenheim) einen weiteren Routinier in seinen Reihen weiß. Massfeller, Bujnov, Wieszolek, ein Trio der Ausgebufften, das beim Neustart eine wichtige Rolle spielt. „Wo es uns in puncto Abgezocktheit doch in der vergangenen Runde gefehlt hat“, sagt Steuermann Walter.

Insgesamt sieben Wiesbadener Teams sind nun in der Gruppenliga vertreten - rekordverdächtig. Auch Kreisoberliga-Meister Freie Turnerschaft zählt dazu. Er startet beim TSV Bleidenstadt (So., 15 Uhr), der nach den Trainer-Turbulenzen der vergangenen Saison auf die Tandem-Lösung mit Phil Weimer und Mirco Paul (vom SV Wallrabenstein gekommen) setzt. Beide spielen auch. Beim SV Erbenheim taucht mit Pascal Bender ein neues Gesicht in der Coachingzone auf. Wie gut er den riesigen sommerlichen Umbruch beim SVE bereits gewuppt hat, wird sich gegen Aufsteiger SG Orlen zeigen (So., 15.30 Uhr), der seinerseits zusammengeblieben ist, auf Rückkehrer bauen kann. Zwei Taunussteiner Clubs in der Gruppenliga - auch das ist nicht alltäglich. Am 9. August treffen sie in Orlen gleich aufeinander.

Neue Gesichter in den Coachingzonen

Auch bei der SKG 23 Wiesbaden (So., 15.30 Uhr, gegen SC Offheim) hat es im Kader etliche Veränderungen gegeben. Ferner bildet Trainer Efkan Yildiz jetzt mit Rückkehrer Schahin Samadi (zuletzt TSG Wörsdorf) ein Duo. Fluktuation und überraschender Trainerwechsel - auch bei der U23 des FV Biebrich 02 gab es viel Bewegung. Die Trainer Volkan Zer und Ümit Balikci sind nicht mehr im Amt, Tobias Neumann (vormals Spvgg. Igstadt) hat übernommen. Zum Start geht es zur SG Oberlahn (So., 15.30 Uhr). Parallel gastiert der FC Bierstadt mit Trainer-Dauerbrenner René Keutmann (8. Saison) bei der SGN Diedenbergen, bei der nun Matthias Güldener (ehemals SG Rauenthal) Regie führt.





