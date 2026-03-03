Auftakt gelungen – SC Drispenstedt startet mit Auswärtssieg ins Jahr

Mit einem hart erarbeiteten 1:0-Erfolg beim PSV GW Hildesheim ist der SCD erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Torschütze des Tages: Mo Siala, der kurz vor dem Pausenpfiff den entscheidenden Treffer erzielte.

Ein Treffer Mitte der ersten Halbzeit sorgte zwar kurz für Jubel, wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. So blieb es zunächst beim 0:0 – trotz optischer Vorteile für den SCD.

Der Frischluftfußball ist zurück – und der SCD zeigte vom Anpfiff weg, dass er die Punkte mitnehmen wollte. Bereits in der Anfangsphase erspielten sich die Gäste gute Möglichkeiten, doch sowohl im Abschluss als auch im letzten Moment fehlte die nötige Genauigkeit.

Viel Kampf, wenig Spielfluss

Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie spürbar. Viele intensive Zweikämpfe im Mittelfeld, zahlreiche Unterbrechungen und schwierige Platzverhältnisse verhinderten ein flüssiges Kombinationsspiel.

Der PSV GW Hildesheim hielt mit großem Einsatz dagegen, störte früh und setzte auf schnelle Gegenstöße. Eine aussichtsreiche Kontersituation kurz vor der Pause wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen – auch hier fehlte die letzte Präzision.

Als sich beide Teams bereits auf eine torlose Halbzeit eingestellt hatten, fiel doch noch die Führung für den SC Drispenstedt In der 45. Minute landete ein Ball im Strafraum vor den Füßen von Mo Siala, der flach ins lange Eck abschloss.

Nach der Pause: Kontrolle statt Glanz

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spielbild weitgehend unverändert. Der SCD suchte die Entscheidung, kam zu Distanzschüssen und einer guten Freistoßgelegenheit, konnte jedoch nicht nachlegen.

Der Gastgeber versuchte es seinerseits ebenfalls aus der zweiten Reihe, ohne jedoch echte Torgefahr zu entwickeln. Die Partie lebte weiterhin mehr von Einsatz und Wille als von spielerischer Finesse.

Am Ende steht ein verdienter, wenn auch hart erkämpfter 1:0-Erfolg. Kein fußballerischer Leckerbissen – aber ein gelungener Auftakt für die Gäste.