Auftakt für VfB Forstinning – harte Nuss bei Mitaufsteiger Nord-Lerchenau

Nicht aufhalten lassen: Auf den VfB Forstinning und Tom Klimek (r.) wartet nach dem Pokalhit gegen FC Ingolstadt (Ognjem Drakulic) nun am Samstag der Ligaalltag. – Foto: SRO

Der VfB Forstinning startet an diesem Samstag um 17.30 Uhr in die Landesliga-Saison. Der Gegner SV Nord-Lerchenau holte zum Auftakt bereits drei Punkte – mit zwei Ex-Profis in den Reihen.

Nach einer mit den beiden Partien gegen den TSV 1860 München und den FC Ingolstadt 04 denkwürdigen Vorbereitung steigt der VfB Forstinning an diesem Samstag um 17.30 Uhr (Bezirkssportanlage Ebereschenstraße 15) in den Landesligabetrieb ein. „Jetzt hat uns der Alltag wieder. Der Start ist nach den unverhofften Highlight-Spielen fast ein bisschen untergegangen“, sagt Trainer Gery Lösch vor dem Duell beim Mitaufsteiger SV Nord-Lerchenau.

Er richtet den Fokus bei seinen Akteuren ab sofort wieder auf die Landesliga. „Dafür haben wir letztes Jahr gearbeitet, um wieder in dieser Liga zu spielen.“ Die Euphorie aus den beiden Highlight-Partien möchte Lösch nun auch mitnehmen in den Punktspielauftakt und sieht seine Mannschaft gerüstet. „Die Einheit am Donnerstag war sehr gut.“ Und zudem überzeugten Forstinnings Kicker durchaus in ihren weiteren Vorbereitungspartien und scheinen auch mit ihren Neuzugängen gerüstet für die Rückkehr in die sechsthöchste Spielklasse im deutschen Fußball.

SVN mit Rückenwind

Die Münchner Gastgeber schafften erstmals in ihrer Vereinshistorie den Sprung in die Landesliga, passend zum 80-jährigen Vereinsjubiläum im kommenden Jahr. Der SVN ist ideal in die Saison gestartet und schnappte sich in einem turbulenten Auswärtsspiel beim FC Moosinning, ebenfalls ein Aufsteiger, mit 5:3 Toren die Punkte. „Das war für uns natürlich ein sehr emotionales Spiel mit der ersten Partie in der Landesliga für den SV Nord“, beschrieb der Sportliche Leiter Felix Kirmeyer seine Gefühlslage.

Dabei trafen mit Karl-Heinz Lappe und Nico Kager zwei ehemalige Profis entscheidend für die ersten drei Zähler, doch Kirmeyer möchte den Erfolg nicht an individuellen Qualitäten aufhängen: „Die Teamleistung steht bei uns immer an oberster Stelle.“ Und der Zusammenhalt in dem „vom Gefühl her eher Dorfverein in München“. Der Funktionär betont dabei die langfristige Entwicklung – der Sprung nach oben gelang mit vielen Eigengewächsen.

Auch die Trainerposition bei den „Nordlern“, wie sich die Mitglieder selbst nennen, ist durch Peter Zeussel mit einem langjährigen, eigenen Spieler besetzt. Zeussel übernahm im Sommer 2025 die Verantwortung und realisierte gleich zu seinem Trainereinstand den Aufstieg in die Landesliga.