Auftakt für Hausham und Rottach Fußball Kreisklasse

Der zweite Spieltag in der Kreisklasse 2 steht an. Weyarn will im zu Hause erste Punkte holen, Otterfing trifft auf die SG Reisach.

Landkreis – An diesem Wochenende starten mit der SG Hausham und dem FC Rottach-Egern auch die letzten beiden Landkreis-Teams in die neue Kreisklassen-Saison. Die ersten Punkte einfahren möchte Aufsteiger TSV Weyarn bei der Heimpremiere. Otterfing tritt auswärts bei der SG Reisach an. SG Hausham – SG Gaißach/Wack.Sa., 14 Uhr Die SG Hausham empfängt zum Auftakt die SG Gaißach/Wackersberg an der Zentralen Sportanlage. Beide Teams haben einen neuen Coach an der Seitenlinie. Bei den Haushamern ist es der erste Auftritt von Franz Pritzl als Trainer, die SG aus dem Isarwinkel hat im Sommer Tarkan Demir übernommen, der unter anderem den FC Miesbach coachte.

„Die Vorbereitung war durchwachsen. Urlaube, Verletzungen und private Termine haben das Training oft erschwert“, berichtet der Sportliche Leiter der Haushamer, Ender Sarbalkan. Auch zum Auftakt müssen die Knappen einige Urlauber und Verletzte ersetzen.

Dennoch sind drei Punkte das Ziel der Hausherren. „Gaißach ist ein erfahrener und unangenehmer Gegner, gegen den wir aus der vergangenen Saison noch etwas gutzumachen haben.“ TSV Grünwald II – FC Rottach-Egern Sa., 15 Uhr Auch für den FC Rottach-Egern wird es an diesem Samstag erstmals ernst. Man ist beim TSV Grünwald II zu Gast, der unter der Woche beim Spiel in Darching (0:0) einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte. „Grünwald war vergangene Saison schon stark gegen uns. Das Ergebnis in Darching bestärkt mein Gefühl, dass es ein harter Brocken wird“, erklärt FC-Coach Bernhard Gruber. In der vergangenen Spielzeit endeten beide Duelle mit einer Punkteteilung.

Damit könnte die Elf vom Birkenmoos auch dieses Mal gut leben. „Hauptsache, wir kommen gut in die neue Runde rein und nehmen etwas mit“, sagt Gruber. Allerdings müssen die Rottacher aus beruflichen Gründen auf Sebastian Lechner verzichten, zudem gibt es noch einige angeschlagene Kicker, deren Einsatz ungewiss ist. TSV Weyarn – FF Geretsried So., 14.30 Uhr Eine starke Leistung lieferte Aufsteiger TSV Weyarn beim Saison-Eröffnungsspiel in Otterfing ab. Dennoch stand man am Ende mit leeren Händen da (2:3). Nun sollen beim ersten Heimspiel gegen die Fußballfreunde Geretsried die ersten Punkte in der neuen Liga eingefahren werden. „Wir wollen auf jeden Fall punkten, um nicht von Anfang an unten drinzuhängen. Ein Dreier wäre super“, sagt TSV-Coach Michael Hub. In den Fußballfreunden sieht er „einen bocksoliden Kreisklassisten, gegen den wir uns aber schon etwas ausrechnen“. Nicht mit dabei sein wird aufseiten der Hausherren Urlauber Hilmi Bislimi. Zudem steht hinter dem Einsatz von Christoph Schreiner noch ein Fragezeichen. Dennoch wollen die Klosterdörfler den Schwung der Auftaktpartie mitnehmen und den Geretsriedern die Grenzen aufzeigen. SG Reisach – TSV Otterfing So., 15 Uhr Eigentlich wäre es schon vor zwei Wochen zum Duell zwischen der SG Reisach und dem TSV Otterfing gekommen, doch die SG trat zum Halbfinale im Toto-Pokal nicht an. An diesem Sonntag ist es nun in der Kreisklasse so weit: Der TSV reist nach Sachsenkam. Nach dem glücklichen Auftakterfolg im Derby gegen Weyarn (3:2) schieden die TSV-Kicker unter der Woche gegen Ascholding (0:2) aus dem Pokal aus. „Wir hoffen, dass die angeschlagenen Spieler rechtzeitig wieder fit werden. Reisach ist für uns schwer einzuschätzen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban und verspricht: „Wir brauchen für unsere Saisonziele einen Sieg und so werden wir am Sonntag auch auftreten.“