Dimitrios Pappas feiert einen gelungenen Einstand beim FC Kray. – Foto: Marco Bader

Auftakt-Dreier: Kray-Coach Pappas freut sich über gelungenen Einstand Landesliga, Gruppe 2: Der FC Kray ist erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet: Gegen den VfB Speldorf behielt der einstige Regionalligist zum Auftakt mit 2:0 die Oberhand. Neu-Trainer Dimitrios Pappas lobt nach dem Spielende die Mannschaftsleistung und freut über den gelungen Saisonstart.

Nach einer verkorksten Spielzeit in der vergangenen Saison landete der FC Kray am Ende auf dem 14. Tabellenplatz, konnte sich erst am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Abstiegskontrahent FC Blau-Gelb Überruhr retten und folglich die Klasse halten. Mit Neu-Trainer Dimitrios Pappas soll es nun wieder bergauf gehen, der Saisonstart am vergangenen Wochenende lässt auch gleich positives verheißenes: Gegen den VfB Speldorf setzte sich die Pappas-Elf schlussendlich mit 2:0 durch und festigte die ersten drei Zähler.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray VfB Speldorf VfB Speldorf 2 0 Abpfiff Nachdem die erste Hälfte im Auftaktspiel noch torlos verlief, war es Kray-Akteur Dlovan Ibrahim, der im zweiten Durchgang aufdrehte und die Hausherren per Doppelpack zum 2:0-Heimerfolg schoss. Der 20-jährige Mittelfeldmann, der in seine zweite Landesliga-Spielzeit für den einstigen Regionalligisten aus Kray geht, erwischte einen Sahnetag und sorgte für einen gelungenen Einstand unter Neu-Coach Dimitrios Pappas. Der Übungsleiter selbst lobt im Anschluss an die Begegnung allen voran die geschlossene Mannschaftsleistung seiner neuen Akteure.

Pappas: „Freue mich über den ersten Sieg mit der Truppe“ Für die Krayer, die vor zwei Jahren noch in der Oberliga Niederrhein an den Start gingen und eine Regionalliga-Vergangenheit aufweisen, war die abgelaufenen Landesliga -Spielzeit ein klares Warnsignal: Erst am letzten Spieltag konnte mit einem 6:0-Erfolg über Verfolger Blau-Gelb Überruhr der Klassenverbleib gesichert werden. Damit sich Selbiges nicht auch in der neuen Spielzeit wiederhole, ginge es vor allem darum, „so schnell wie möglich Punkte zu holen, um mit dem Abstieg so wenig wie möglich zu tun zu haben“, wie Neu-Trainer Pappas vor der Saison klarstellte. Der Auftakt unter dem einstigen Profi-Akteur von Rot-Weiß Oberhausen ist mit dem 2:0-Erfolg am Sonntag in jedem Fall schonmal geglückt.

Pappas, der in der Rückrunde der vergangenen Saison die SpVgg Erkenschwick vor dem Landesliga-Abstieg bewahrte, ordnet das erste Pflichtspiel bei seinem neuen Arbeitgeber gegenüber dem RevierSport wie folgt ein: „Wir wussten, dass der Gegner im Spielaufbau mit einer Vierkette agiert und haben es dann geschafft, nach Ballgewinnen die sich bietenden Räume zu nutzen. Die Jungs haben es dann am Ende gut runtergespielt, haben die Zweikämpfe angenommen und auf weiter Kontersituationen gelauert. Wir hätten auch noch weitere Tore erzielen können“, schlussfolgert der 45-jährige Übungsleiter und zieht ein positives Fazit: „Ich freue mich über den ersten Sieg mit der Truppe und hoffe, dass wir nun eine gute Trainingswoche haben, um uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten.“ Essener-Derby steht an