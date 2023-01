Auftakt des SV Westerhausen fällt erneut der Witterung zum Opfer Oberliga Süd +++ Heimspiel gegen den VFC Plauen kann wieder nicht stattfinden

"Leider ist auf dem Wolfsberg kein Spiel an diesem Wochenende möglich, ohne die Gesundheit der Spieler zu gefährden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen ist der Platz an mehreren Stellen überfroren, was ein Spiel einfach nicht zulässt", informierte der Verein am Freitagmittag. Deshalb mussten bereits im Verlauf der Trainingseinheiten ausfallen oder auf den Kunstrasen des SV Stahl Thale verlegt werden. Für das Plauen-Heimspiel kam Letzteres allerdings nicht infrage. "Eine Verlegung der Partie auf einen Kunstrasenplatz ist leider nicht möglich, da die Polizei zu große Bedenken hat bezüglich der anreisenden Gästefans", klärte der SV Westerhausen auf.

So ist die Mannschaft von Marco Wagner erneut zum Zuschauen gezwungen - angesichts der Witterungsverhältnisse könnten aber noch weitere Absagen in der Oberliga Süd hinzukommen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.