Auftakt des SV Pullach zu Duellen mit Kellerteams

In der Bezirksliga Süd der heimischen Fußballbranche will sich der SV Pullach tabellarisch etwas weiter nach oben schieben.

Pullach – Nach dem Landesliga-Abstieg scheint sich der SV Pullach trotz ständig notwendiger Personalrochaden stabilisiert zu haben. Mit vier Siegen, einem Unentschieden und den Niederlagen gegen die Top-Teams aus Planegg und Gilching könne man gut leben, findet Trainer Fabian Beigl, der hofft, sich in den nächsten Wochen vom derzeit achten Platz noch etwas weiter nach vorne schieben zu können: „Jetzt kommen mit Untermenzing, Raisting und Ohlstadt drei Gegner, die hinter uns stehen. Da sollten wir zumindest nicht verlieren, um sie auf Abstand zu halten.“

Die erste dieser drei anstehenden Begegnungen mit Kellerkindern der Bezirksliga Süd dürfte allerdings schwerer sein, als es die Tabelle vermuten lässt. Am Sonntag (14 Uhr) treten die Raben beim bislang sieglosen Vorletzten SV Untermenzing an.

„Es ist überraschend, dass Untermenzing, da unten drinsteht. Grundsätzlich ist das von der Spielanlage und den Einzelspielern her eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer“, warnt Beigl. „Aber es ist aktuell bei ihnen vielleicht so wie bei uns in der letzten Saison. Sie haben noch keinen Sieg, und beim ersten Gegentor ist die Moral weg. Es ist schwer, aus dieser Negativspirale rauszukommen.“ Der SVP-Coach erwartet, wie zuletzt beim 3:1 seines Teams gegen Schlusslicht BCF Wolfratshausen, „dass der Gegner viel auf Konter setzen wird. Und da sind wir nach wie vor anfällig.“

Doch gegenüber der Vorwoche sieht Beigl dank der Rückkehrer Robin Hoffmann, Maximilian Stapf und David Perl einen großen Vorteil: „Zum ersten Mal in dieser Saison habe ich die Qual der Wahl.“ Wieder in Pullach ist außerdem Kelian Nzita, der eigentlich zum SV Neuperlach gewechselt war. „Er konnte wegen einer Verletzung dort noch nicht spielen und da gibt es eine Sonderklausel, dass der Wechsel rückgängig gemacht werden kann, wenn alle Beteiligten zustimmen“, erklärt Beigl. „Ich hatte ein gutes Verhältnis zu Kelian und wir brauchen Verteidiger. Er ist wieder ins Training eingestiegen, wird aber am Samstag noch nicht spielen.“

Möglicherweise gibt Nzita aber trotzdem in Untermenzing sein Comeback. Denn kurioserweise gastiert der SVP am Dienstag um 20.15 Uhr erneut beim SVU, dann im Toto-Pokal. „Im Pokal will ich schon auch gewinnen, aber da werden ein paar Jungs spielen, die sonst weniger Spielzeit bekommen“, kündigt Beigl an.

SV Pullach: Bayerschmidt - Neubauer, Burghard, Barho, Mansray, Miller, Hoffmann, Wich, Stapf, Perl, Pandza