Auftakt der Verlängerungen

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Der FC Körle 69 hat die ersten personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, werden Leon Pehar, Igor Bartel und Pascal Degenhardt auch in der kommenden Saison das blau-rote Trikot tragen.
Die sportliche Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Einigung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Jungs und freuen uns, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen können“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.
Mit Leon Pehar und Igor Bartel bleiben zwei erfahrene Mittelfeldspieler an Bord, die erst vor der Saison nach einer längeren Pause zum FC Körle gestoßen waren. Auch Pascal Degenhardt, der in der Defensive beheimatet ist, bleibt dem Kreisoberligisten erhalten. Seine Verlängerung passt in das Bild, das der Verein mit der Mitteilung zeichnet: Der FC Körle möchte den begonnenen Weg nicht nur fortsetzen, sondern mit bekannten Gesichtern weiterentwickeln.
Der Auftakt ist gemacht: Drei Spieler bleiben, der eingeschlagene Kurs bleibt bestehen. Weitere Personalentscheidungen dürften beim FC Körle in den kommenden Wochen folgen.