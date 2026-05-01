 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Auftakt der Verlängerungen

FC Körle bindet Trio für die kommende Saison

von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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KOL Schwalm-Eder
FC Körle
Leon Pehar
Leon Pehar
Igor Bartel
Igor Bartel
Pascal Degenhardt
Pascal Degenhardt

Der FC Körle 69 hat die ersten personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, werden Leon Pehar, Igor Bartel und Pascal Degenhardt auch in der kommenden Saison das blau-rote Trikot tragen.

Die sportliche Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Einigung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Jungs und freuen uns, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen können“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Mit Leon Pehar und Igor Bartel bleiben zwei erfahrene Mittelfeldspieler an Bord, die erst vor der Saison nach einer längeren Pause zum FC Körle gestoßen waren. Auch Pascal Degenhardt, der in der Defensive beheimatet ist, bleibt dem Kreisoberligisten erhalten. Seine Verlängerung passt in das Bild, das der Verein mit der Mitteilung zeichnet: Der FC Körle möchte den begonnenen Weg nicht nur fortsetzen, sondern mit bekannten Gesichtern weiterentwickeln.

Der Auftakt ist gemacht: Drei Spieler bleiben, der eingeschlagene Kurs bleibt bestehen. Weitere Personalentscheidungen dürften beim FC Körle in den kommenden Wochen folgen.