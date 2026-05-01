Auftakt der Verlängerungen

Die sportliche Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Einigung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Jungs und freuen uns, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen können“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Mit Leon Pehar und Igor Bartel bleiben zwei erfahrene Mittelfeldspieler an Bord, die erst vor der Saison nach einer längeren Pause zum FC Körle gestoßen waren. Auch Pascal Degenhardt, der in der Defensive beheimatet ist, bleibt dem Kreisoberligisten erhalten. Seine Verlängerung passt in das Bild, das der Verein mit der Mitteilung zeichnet: Der FC Körle möchte den begonnenen Weg nicht nur fortsetzen, sondern mit bekannten Gesichtern weiterentwickeln.