Ligabericht

Auftakt der Rückrunde bei den Herren-Reserven: die Ergebnisse

Rückblick auf die vergangenen Tage

von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die Ent. Steinsel/Lintgen schlug Bastendorf mit 7:0
Die Ent. Steinsel/Lintgen schlug Bastendorf mit 7:0 – Foto: GD Fussballfotoen

Nachdem am Wochenende des 14./15.Februar bereits das Spiel Wiltz – Heiderscheid im Achtelfinale der „Coupe des Seniors Réserves“ ausgefallen war (und Mittwochabend nachgeholt wird), da sich kein Schiedsrichter zur Partie eingefunden hatte, sorgte ein identischer Fall an diesem Wochenende für eine nächste Absage.

Der Rückrundenauftakt der Klasse 4-4 zwischen den Nachbarvereinen Luna Oberkorn und Ehleringen musste ebenfalls abgesagt werden, da laut übereinstimmenden Angaben beider Vereine kein Unparteiischer vor Ort gewesen sein soll. Wann diese Begegnung nachgeholt wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Klasse 1

Mo., 23.02.2026, 19:30 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
0
6
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
1
4
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
7
0
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
3
4
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
4
1
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
4
3
Abpfiff

Klasse 2, 1.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Lorentzweiler
FC LorentzweilerLorentzw.
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
2
0

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
US Feulen
US FeulenFeulen
0
0
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
Ent. Steinsel-Lintgen
Ent. Steinsel-LintgenEnt. Steinsel-Lintgen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
7
0

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
6
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
6
2
Abpfiff

Klasse 2, 2.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
CS Oberkorn I
CS Oberkorn ICS Oberkorn I
4
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Ent. Canach/CSG
Ent. Canach/CSGEnt. Canach/CSG
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
4
2
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Monnerich
FC MonnerichMonnerich
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
2
1
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
2
1
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
1
3
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen
FC The Belval Beles
FC The Belval BelesBeles
3
3
Abpfiff

Klasse 3, 1.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden II
5
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf II
FC Pratzerthal-Redingen 2
FC Pratzerthal-Redingen 2FC Pratzerthal-Redingen 2
2
0
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
2
2
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
Abgesagt

Klasse 3, 2.Bezirk

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
3
2

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Ent. CSG/Canach
Ent. CSG/CanachEnt. CSG/Canach II
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
1
2
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05 II
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
0
3
§ Urteil

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
Fc Berdenia Berbourg
Fc Berdenia BerbourgBerburg
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
6
1
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
Ent. Lintgen/Steinsel
Ent. Lintgen/SteinselEnt. Lintgen/Steinsel II
2
5
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
1
2
Abpfiff

Klasse 3, 3.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
5
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
1
3
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
CS Sanem
CS SanemSanem
1
4
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Schifflingen 95
FC Schifflingen 95Schifflingen
FC Käerch
FC KäerchKäerch
7
2
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
1
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
Abgesagt

Klasse 4, 1.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
2
1
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
AS Wintger
AS WintgerWintger II
7
0
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
4
2
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen II
1
4
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
Abgesagt

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen II
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
2
3
Abpfiff

Klasse 4, 2.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen II
2
0
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen II
2
5
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
9
4
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer II
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden II
3
0
§ Urteil

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
SC Ell
SC EllEll
1
2
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen II
Ent. Perlé-Folschette
Ent. Perlé-FolschetteEnt. Perlé-Folschette
0
3
§ Urteil

Klasse 4, 3.Bezirk

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich II
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
10
0
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen II
FC Red Boys Uespelt II
FC Red Boys Uespelt IIFC Red Boys Uespelt II
0
1
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich II
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
2
4
Abpfiff

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach II
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
4
1
Abpfiff

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
FC Koeppchen
FC KoeppchenKoeppchen II
Ent. Mondorf-Schengen
Ent. Mondorf-SchengenEnt. Mondorf-Schengen II
0
0
Abpfiff

Sa., 21.02.2026, 18:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Luxembourg City
FC Luxembourg CityCity II
3
1
Abpfiff

Klasse 4, 4.Bezirk

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
Abgesagt

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng II
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
7
3
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
CS Fola Esch
CS Fola EschFola II
2
0
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse II
6
0
Abpfiff

Sa., 21.02.2026, 16:45 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem II
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange II
6
4
Abpfiff

Mo., 23.02.2026, 20:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCS Oberkorn II
US Esch
US EschUS Esch
4
2
Abpfiff