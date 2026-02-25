Auftakt der Rückrunde bei den Herren-Reserven: die Ergebnisse

Nachdem am Wochenende des 14./15.Februar bereits das Spiel Wiltz – Heiderscheid im Achtelfinale der „Coupe des Seniors Réserves“ ausgefallen war (und Mittwochabend nachgeholt wird), da sich kein Schiedsrichter zur Partie eingefunden hatte, sorgte ein identischer Fall an diesem Wochenende für eine nächste Absage.

Der Rückrundenauftakt der Klasse 4-4 zwischen den Nachbarvereinen Luna Oberkorn und Ehleringen musste ebenfalls abgesagt werden, da laut übereinstimmenden Angaben beider Vereine kein Unparteiischer vor Ort gewesen sein soll. Wann diese Begegnung nachgeholt wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.