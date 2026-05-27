Auftakt der Relegation der 1.Herren: Lorentzweiler - Schieren

Ob Lorentzweiler am Mittwochabend jubeln kann? – Foto: GD Fussballfotoen

Eigentlich haben die „Festspielwochen“ des luxemburgischen Fußballs bereits begonnen. Doch mit dem Barrage-Spiel am Mittwochabend geht es ins Eingemachte, sprich jene Partien beginnen, die vermutlich die größten Massen bewegen werden, nämlich die der 1.Herren.

Ehrenpromotionär Lorentzweiler kämpfte bis zum Schluss um die Möglichkeit, die Klasse noch direkt halten zu können, da man im Fernduell Mersch aber den letzten sicheren Platz überlassen musste, konnte das Wunder direkter Klassenerhalt trotz furioser Aufholjagd nicht mehr geschafft werden. In der Rückrunde verlor man nur vier Spiele und holte 21 Punkte, was rund fünfzig Prozent mehr waren als vor dem Winter und einen Schnitt darstellt, mit dem man den Klassenerhalt hätte schaffen können. Turmes: „es wird auf jedes Detail ankommen“ Lorentzweiler-Präsident Joe Turmes: „Mit nur vier Niederlagen in der Rückrunde, zwei davon direkt nach der Winterpause, kann man optimistisch in dieses ‚Finale‘ gehen. Der Verein und ein Großteil der Spieler sind in den letzten Jahren an solch entscheidende Spiele gewöhnt, z. B. das Finale der Coupe FLF 2025 oder das Barrage-Spiel 2024.

Es wird jedoch sicherlich keine leichte Aufgabe gegen einen ebenfalls formstarken Gegner. Daher wird es auf jedes Detail ankommen. Wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden.“

Der FCL muss also nachsitzen und im Barrage-Spiel gegen das offensiv stärkste Team des 1.Bezirks der 1.Division antreten, nämlich Jeunesse Schieren. 83 Mal trafen die Gelb-Schwarzen in dreißig Spielen. Zwischenzeitlich gegen Ende der Saison in Führung gegangen, musste Schieren dann doch Beggen den Vortritt überlassen, gegen das man die einzige Niederlage nach der Winterpause kassierte. Man bekommt aber eine Chance, dem FC Avenir in die Ehrenpromotion zu folgen. Der erwähnte starke Angriff steht der viert schwächsten Abwehr der zweiten Liga gegenüber. Lorentzweiler war jedoch das torhungrigste Team der letzten Vier in der Ehrenpromotion. Auf dem Papier deutet sich eine attraktive Begegnung an, in der viele Tore fallen könnten – doch in einem Barrage-Spiel wird die Taktik eine übergeordnete Rolle spielen und entsprechend könnten solche Zwänge das Ganze dann doch weniger ansehnlich aussehen lassen. Anstoß in Kehlen ist um 19:30 Uhr, FuPa stellt wie gewohnt einen Liveticker zur Verfügung.

Die Relegation

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