Auftakt der "Berliner Wochen" Am Sonntag beginnt das Fußballjahr 2023 für den FC Carl Zeiss Jena damit, das alte zu schließen. Dann steht nämlich die Nachholpartie gegen Herthas U23 auf dem Plan, die an.

Vorschau des FC Carl Zeiss Jena

So., 22.01.2023, 13:00 Uhr

Durch die Zwangsverkürzung der nun nur drei Wochen währenden Rückrundenvorbereitung fiel diese - speziell in den ersten zwei Wochen - nun umso intensiver aus. Bis zu drei Trainingseinheiten am Tag und diverse Teamevents haben Mannschaft und Trainerteam noch weiter zusammengeschweißt. René Klingbeil, der - abgesehen von seiner Zeit als Interimstrainer in der letzten Drittligasaison - erstmals als Cheftrainer das Zepter schwingt, sieht sein Team gut vorbereitet: "Die Freude darauf, dass es wieder losgeht, ist groß. Wir fiebern dem Spiel entgegen, sind gut präpariert, haben intensiv trainiert und werden alles reinhauen."

Personell ließ sich René Klingbeil für Sonntag freilich noch nicht in die Karten blicken. Dafür nannte er Jan Dahlke, Takero Itoi und Oleksii Ohurtsov als Gewinner der Rückrundenvorbereitung. Inwieweit dies jedoch ein Fingerzeig für die Startelf am Sonntag im Berliner Amateurstadion ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist: "Unser Kader ist klein. Wir müssen und werden eng zusammenrücken. Jeder muss sich zeigen, denn jeder wird gebraucht und wird seine Einsatzzeiten bekommen."

Angesprochen auf den sonntägigen Gegner benennt der FCC-Trainer die naturgemäßen Stärken Herthas mit den Attributen "top ausgebildet, laufstark, personell schwer ausrechenbar". Personell kann René Klingbeil mit Ausnahme von Ogulcan Tezel, der sich in der kommenden Woche einer Knie-OP unterziehen und wiederholt eine längere Zeit zwangspausieren muss, auf den kompletten Kader zurückgreifen.