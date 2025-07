Auftakt beim Vizemeister: Hankofen startet in Buchbach

Moment mal, Buchbach, war da nicht vor Kurzem erst was? Das wird sich bestimmt der ein oder andere Hankofen-Sympathisant fragen und in der Erinnerung kramen. Und fürwahr: Erst vor gut zwei Monaten war die SpVgg am letzten Spieltag der vergangenen Saison zu Gast im Landkreis Mühldorf. Das Ergebnis: Eine 1:5-Pleite. Die Erinnerungen sind also noch recht frisch - und nicht allzu gut. "Das spielt allerdings keine Rolle mehr. Das Spiel stand damals unter ganz anderen Vorzeichen. Unser Fokus galt da schon voll der anstehenden Relegation", versichert Hankofens Coach Tobias Beck , dass da nichts hängengeblieben ist. Obwohl: "Bei Buchbach hat sich im Kader nicht allzu viel getan, da kann man schon Rückschlüsse ziehen, dass sie ähnlich auftreten werden wie in der letzten Saison."Nach der wilden Pokal-Achterbahnfahrt in Regensburg - 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand - und der 0:3-Niederlage am Dienstag im abschließenden Test gegen die Profitruppe von Al-Nasr SC Dubai sagt Beck: "Wir sind bereit und heiß auf den Auftakt. Die Vorbereitung war wichtig, aber für einen Fußballer ist es doch nochmal etwas anderes, wenn`s wieder um Punkte geht. Wir fahren selbstbewusst nach Buchbach und haben schon auch den Anspruch, in Ballbesitz dominant aufzutreten." Freilich bringt Beck den Buchbachern auch jede Menge Respekt entgegen: "Sie haben eine super Saison hinter sich. Und in Buchbach ist es immer unangenehm zu spielen, dort herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Der TSV tritt sehr variabel auf, wir müssen uns also gegen den Ball sehr schlau verhalten. Als primäres Ziel streben wie den obligatorischen Auswärtspunkt an."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Simon Pichlmeier wird in Buchbach pausieren. Es hat ihn gegen Al-Nasr zwar nicht schlimmer erwischt, die Nähte der Platzwunde wurden allerdings noch nicht gezogen und deshalb wird in dem Fall auch nichts riskiert. David Löffler fehlt wegen eines Kreuzbandrisses langzeitverletzt, der Rest des Kaders steht hingegen zur Verfügung.