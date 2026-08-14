Auftakt beim Aufsteiger: SSV Markranstädt gastiert in Schöneck

Für den SSV Markranstädt beginnt die neue Meisterschaftsrunde in der Sachsenliga mit einer Reise ins Vogtland. Am Sonntag um 15:00 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Ronny Kujat beim Aufsteiger VfB Schöneck 1912 an. Nach den Turbulenzen der vergangenen Spielzeit und der geglückten Konsolidierung unter Kujat soll der Auftakt im Liga-Alltag das Fundament für eine stabilere Saison legen.
Die Stimmung im Lager der Randleipziger ist nach den zurückliegenden Wochen grundsätzlich positiv. Die Sommervorbereitung verlief nach Wunsch der sportlichen Leitung, und auch die erste Pflichtspielaufgabe im Sachsenpokal beim SV Lipsia Eutritzsch wurde erfolgreich gelöst. „Die Vorbereitung lief super und die erste Pokalrunde in Eutritzsch haben wir überstanden – das war schwer genug“, blickt Kujat zufrieden auf den Startschuss zurück.
Gleichwohl bringt das Gastspiel beim Liganeuling Schöneck jene Ungewissheit mit sich, die ersten Spieltagen naturgemäß innewohnt. Der Aufsteiger brennt auf seine Bewährungsprobe im sächsischen Oberhaus und dürfte dem SSV vor allem über die physische Komponente alles abverlangen. Kujat stellt sein Team auf eine intensive Begegnung ein: „Was genau uns erwartet, weiß ich nicht; gegen Aufsteiger ist es immer schwierig. Wir müssen uns wehren. Ich erwarte ein intensives und körperlich betontes Spiel.“
Personell kann das Markranstädter Trainerteam weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Zwar hinterließ die Pokalpartie in Eutritzsch leichte Spuren im Kader, ernsthafte Sorgen bereitet dies der sportlichen Leitung jedoch nicht. „Von uns kann ich nur sagen, dass wir gut drauf und soweit alle fit sind. Es gibt ein, zwei angeschlagene Spieler nach dem ersten Spiel, aber das können wir kompensieren“, gibt sich Kujat zuversichtlich.
Dass ein gelungener Auftakt für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisend sein kann, liegt auch am anspruchsvollen Auftaktprogramm des SSV. Bereits am darauffolgenden Spieltag wartet mit der SG Taucha 99 ein echtes Schwergewicht der Liga im Stadion am Bad. „Wichtig ist, dass wir gut aus den Startlöchern kommen“, betont der Markranstädter Übungsleiter mit Blick auf die Dramaturgie der ersten Wochen.
Gegen Schöneck setzt man beim SSV vor allem auf das eigene Selbstbewusstsein und die körperliche Frische der neu formierten Elf: „Wir sind eine junge Mannschaft, gut drauf und werden dagegenhalten. Wir werden versuchen, die ersten drei Punkte einzufahren.“ Ob die Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit und der Erfahrung der etablierten Leistungsträger ausreicht, um die Punkte aus dem Vogtland zu entführen, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen.