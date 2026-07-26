Auftakt an der Küste: Der Saisonstart des Halleschen FC im Livestream

Leicht wird die Aufgabe gewiss nicht. Immerhin haben die Greifswalder im Sommer zahlreiche spannende Verpflichtungen getätigt - darunter auch Robert Leipertz vom 1. FC Magdeburg, der ehemalige HFC-Junior Leon Schmökel (zuletzt ZFC Meuselwitz) oder der gebürtige Bad Lauchstädter Kay Seidemann (zuletzt BSG Chemie Leipzig) .

In der vergangenen Spielzeit hatte der HFC beide Duelle gegen Greifswald mit 2:0 für sich entschieden. Können die Saalestädter auch am Sonntag die drei Punkte von der weit entfernten Küste mit nach Hause bringen?

Torjäger Soufian Benyamina kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Eine spannende Personalie mussten die Greifswalder jedoch abgeben: Soufian Benyamina. Vier Jahre lang war der Angreifer für die Hansestädter auf Torejagd gegangen, 60 Regionalliga-Treffer hatte der Routinier für den GFC erzielt - bevor er sich im Sommer dem HFC anschloss. Nun kehrt der Torjäger gleich zum Saisonstart mit seinem neuen Arbeitgeber an die alte Wirkungsstätte zurück.

>> Die neue Mediathek von Volksstimme und MZ: (hier klicken)

Können Benyamina und Co. die drei Punkte aus Greifswald mit nach Halle nehmen oder startet die neue Saison für den HFC mit einem Dämpfer in der Ferne? Die Antwort gibt es am Sonntag um 14 Uhr im Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung. Für Digital-, E-Paper und Sport-Abonnenten ist die Übertragung inklusive.

Diese Partien des Halleschen FC werden ebenfalls übertragen

Auch in den kommenden Wochen können sich die Fans des HFC auf viele weitere Übertragungen ihrer Mannschaft in der Mediathek freuen. So stehen etwa das Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig, die Heimpartie gegen den Chemnitzer FC und das Gastspiel bei der VSG Altglienicke bereits fest im Streamingkalender. Zunächst aber richten sich alle Augen am Sonntag auf den Saisonstart in Greifswald.