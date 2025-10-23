Auftakt am Freitag: Spitzenreiter aus Reusrath empfängt Kellerkind

Den Spieltagsstart machen der SC Germania Reusrath und der SSV Berghausen. Quasi ein Nachbarschaftsduell – die Spielstätten beider Mannschaften trennen nur knappe zehn Autominuten. Sonst sind sich die beiden Teams nicht so nahe; in der Tabelle trennen sie ganze 18 Punkte, was auf einen deutlichen Klassenunterschied im Duell deuten könnte. Die Vorzeichen stehen also auf Sieg für den Spitzenreiter aus Reusrath. Außerdem ist die Germania bislang ungeschlagen und musste sich mit nur zwei Punkteteilungen zufriedengeben. Völlig anders läuft es bei den Berghausenern: Die ersten vier Spiele versprachen noch mehr, in denen der Vorjahreselfte mit sieben Punkten starten konnte. In den sechs Folgespielen konnte nur noch ein mickriger Punkt gesammelt werden. Alles spricht also dafür, dass der Tabellenführer diese auch verteidigen und am Freitagabend keine Punkte abgeben wird.

Cronenberg muss in Gräfrath wieder auf die Erfolgsspur finden