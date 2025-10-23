Auftakt am Freitag: Spitzenreiter aus Reusrath empfängt Kellerkind

Am Freitagabend treffen zwei Welten aufeinander: Germania Reusrath hat zwar am vergangenen Wochenende einen Punktverlust hinnehmen müssen, allerdings noch keine Niederlage kassiert. Anders der SSV Berghausen – nur die abgeschlagene Reserve des DV Solingen ist schlechter in Form. Außerdem will der Cronenberger SC den zweiten Sieg in Folge erzielen und mit dem Gegner aus Gräfrath gleichziehen. Das ist der 11. Spieltag!
Den Spieltagsstart machen der SC Germania Reusrath und der SSV Berghausen. Quasi ein Nachbarschaftsduell – die Spielstätten beider Mannschaften trennen nur knappe zehn Autominuten. Sonst sind sich die beiden Teams nicht so nahe; in der Tabelle trennen sie ganze 18 Punkte, was auf einen deutlichen Klassenunterschied im Duell deuten könnte. Die Vorzeichen stehen also auf Sieg für den Spitzenreiter aus Reusrath. Außerdem ist die Germania bislang ungeschlagen und musste sich mit nur zwei Punkteteilungen zufriedengeben. Völlig anders läuft es bei den Berghausenern: Die ersten vier Spiele versprachen noch mehr, in denen der Vorjahreselfte mit sieben Punkten starten konnte. In den sechs Folgespielen konnte nur noch ein mickriger Punkt gesammelt werden. Alles spricht also dafür, dass der Tabellenführer diese auch verteidigen und am Freitagabend keine Punkte abgeben wird.
In der abgelaufenen Saison noch aus der Landesliga abgestiegen, kämpft der Cronenberger SC wieder um den Klassenerhalt. Nach zahlreichen Abgängen und einem Neuaufbau steht der CSC auf dem 15. Tabellenplatz. Am Sonntag muss das junge Team von Samir El Hajjaj zum ebenbürtigen BV Gräfrath. Gegen direkte Konkurrenten aus Solingen und Hackenberg konnten die Gräfrather in den vergangenen beiden Partien sechs Punkte erspielen und vorerst dem Tabellenkeller entfliehen. Mit zwölf Zählern stehen sie aktuell drei Punkte vor den Cronenbergern – das Spiel wird also entscheiden, ob der BV vorerst seine Probleme hinter sich lassen kann oder die Wuppertaler gleichziehen werden. Beide Mannschaften gehen demnach mit einem oder mehr Siegen im Rücken in die Partie. Top-Vorzeichen für ein packendes Spiel am Sonntagnachmittag.
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr RW Wülfrath - BV Gräfrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Hackenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSV Germania
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SV 09/35 W
So., 02.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Reusrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr Richrath - DV Solingen II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - HSV Langenf.
So., 02.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SC Viktoria
So., 02.11.25 15:30 Uhr Berghausen - SSVg Velbert II
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Jugoslavija
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Vel
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - RW Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SV Solingen
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Reusrath - Vohwinkel
So., 09.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - SSV Germania
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Richrath