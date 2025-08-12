Auftakt 2. Kreisklasse: Torfestival in Fredenbeck

Der Saisonstart in der 2. Kreisklasse Stade bot reichlich Tore, Spannung und Überraschungen. Deinste nutzte ASC-Fehler eiskalt, der FSV siegt unter anderem duch einen Doppelpack von Len Schwampe, und Fredenbeck setzte sich in einem Elf-Tore-Spektakel gegen Immenbeck durch.

Der ASC Cranz-Estebrügge II ist mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den Deinster SV II in die neue Saison der 2. Kreisklasse Stade gestartet. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gäste in Halbzeit zwei die Unaufmerksamkeiten der Gastgeber eiskalt. Der ASC begann engagiert und erarbeitete sich einige Halbchancen. Doch immer wieder brachten kleine Fehler die Gäste ins Spiel. In der 55. Minute fiel das 0:1: Nach einem eigenen Freistoß des ASC konterte Deinste schnell. Ein Steckpass erreichte Julian Klein, dessen Schuss aus 20 Metern zwar pariert, aber nicht festgehalten wurde. Jorre Wibusch stand goldrichtig und schob aus fünf Metern ein. Nur sechs Minuten später die Vorentscheidung: Nach einem Abstoß des ASC eroberte Deinste sofort den Ball. Ein weiterer Steckpass hebelte die aufgerückte Defensive aus, und Julian Klein traf zum 0:2-Endstand.





Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II erwischte beim 1. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade den besseren Start. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr Chancen und Ballbesitz“, berichtete FSV-Trainer Oliver Ebeling. In der 20. Minute traf Yannik Lorenzen mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern unhaltbar zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Len Schwampe in der 53. Minute nach einem Konter auf 2:0. Doch der VfL Güldenstern Stade III steckte nicht auf: Mouctar Kante verkürzte in der 57. Minute, ehe Schwampe mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wiederherstellte (66.). In der 75. Minute sorgte Yunis Askari mit dem 2:3 noch einmal für Spannung, doch der FSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Es war ein faires und gutes Spiel mit einem am Ende glücklichem, aber nicht unverdienten Sieger“, so Ebeling.



