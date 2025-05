Aufstrebendes A-Liga-Talent wechselt zu Landesligist – Trainer bedient

So weit, so gut? Beim abgebenden Verein nicht. SG-Spielertrainer Thorsten Trox zeigte sich über den Wechsel seines Schützling nicht gerade "amused". Vor allem, weil Siewers sowie seine Teamkollegen Luis Salmen und Marc Brüss, die beim ALS Champion Masters als bester Torwart und bester Torschütze ausgezeichnet wurden, der SG ihre feste Zusage gegeben hatten. "Abwerbeversuche gar nicht erst probieren", hatte Trox nach dem Turnier mit einem Grinsen betont.

"Wir freuen uns, dass Arne Siewers zukünftig beim TuS Sundern spielen wird und bei uns den nächsten Schritt machen möchte. Er ist sehr zielstrebig und kann mit seiner Art, Fußball zu spielen eine gewichtige Rolle bei uns einnehmen", erklärte Sunderns Fußball-Abteilungsleiter Andreas Mühle am vergangenen Freitag (9. Mai) bei "match-day.de" .

"Umstände fragwürdig und schade"

Kein Grund für den TuS Sundern, es nicht trotzdem beim 19-jährigen Mittelfeldspieler zu probieren – was sich letztlich dann auch auszahlte. "Ich kann jeden verstehen, der Bock auf höherklassigen Fußball hat", so Trox bei "match-day.de".

"Allerdings finde ich die sich wiederholenden Umstände fragwürdig und schade. Arnes Abgang ist nicht erfreulich, denn er war für uns natürlich ein wichtiger Spieler, der sich gut entwickelt hat und auch bei uns noch hätte entwickeln können und auch dann hätten ihm noch alle Türen offen gestanden. In der aktuellen Situation hege ich auch große Zweifel, dass Sundern in der kommenden Saison eine allzu attraktive Adresse sein wird", führt Trox fort und spielt damit auf den personellen Umbruch an. Unter anderem werden wichtige Spieler wie die Torjäger Anas Boukidar (SC Neheim) und Robin Bönner (SG Finnentrop/Bamenohl), Kapitän Jann Conrads (Westfalia Soest) oder Ekrem und Mahmut Yavuzaslan (SSV Meschede) den TuS Sundern zum Saisonende verlassen.

"Ich wünsche Arne Siewers für seine weiteren Stationen alles Gute und hoffe für ihn, dass er diese Entscheidung nicht bereuen wird", so Trox.

Am darauffolgenden Montag verkündete der TuS Sundern dann offiziell die Verpflichtung von Arne Siewers und drei weiteren externen Neuzugängen. "Ich bin gespannt auf das, was vor mir liegt und freue mich auf die neue Saison. Die Spielphilosophie und die klaren Vorstellungen des Vereins haben mich überzeugt. Die Gespräche waren durchweg positiv. Ich bin guter Dinge, dass ich mich hier sportliche und persönlich gut weiterentwickeln werde", wird Siewers in der Transferankündigung zitiert.

Ein Wehrmutstropfen für die SG Eversberg-Heinrichstal-Wehrstapel und Thorsten Trox: Im Gegenzug wird Jan Henrik Schulte aus beruflichen Gründen nach einem Jahr in Sundern zu der Spielgemeinschaft aus Meschede zurückkehren.

Alle Transfers des TuS Sundern im Überblick:

Trainer: Fabio Granata

Zugänge: Oliver Niedbala (FSV Werdohl), Louis Orlando (SuS Langscheid/Enkhausen), Niels Klüter (TuS Velmede/Bestwig), Arne Siewers (SG Eversberg-H.-W.), Max Tillmann (SG Holzen/Eisborn), Moritz Papendick (FC Iserlohn), Luca Angelo Hallermann (TuS Langenholthausen)

Abgänge: Mario Droste (SG Beckum/Hövel/Mellen), Robin Bönner (SG Finnentrop/Bamenohl), Jann Conrads (SV Westfalia Soest), Dennis Krause (BC Eslohe), Fabian Mazrekaj (SV Schmallenberg/Fredeburg), Mahmut Yavuzaslan (SSV Meschede), Ekrem Yavuzaslan (SSV Meschede), Brandon Lee Blawat (SG Herdringen/Müschede), Anas Boukidar (SC Neheim), Julian Trudewind (SC Neheim), Jonah Sasse (RSV Meinerzhagen), Adis Rebronja (TuS Langenholthausen), Jan Henrik Schulte (SG Eversberg-H.-W.)