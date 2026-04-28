Aufstiegsverzicht offiziell: Haching noch nicht bereit für die 3. Liga

Absage: „Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung“, sagt Präsident Schwabl. – Foto: brouczek

Der Aufsichtsrat traf die endgültige Entscheidung zum Aufstiegsverzicht. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht gegeben.

Die SpVgg Unterhaching hat jetzt auch offiziell auf den Aufstieg verzichtet. Die entsprechende Pressemitteilung landete am Dienstag um 15.33 Uhr in den Postfächern der Medien. Hauptgründe für einen Verzicht sind finanzielle und strukturelle Defizite.

Einen Tag, nachdem SpVgg-Präsident Manfred Schwabl den jüngst publik gewordenen Aufstiegsverzicht (wir berichteten) beim derzeitigen Zweiten der Regionalliga Bayern auf Anfrage noch nicht bestätigen wollte, traf der Aufsichtsrat diese Entscheidung. Zuversicht war bereits tags zuvor aus den Worten des Hachinger Bosses nicht zu entnehmen gewesen. „Die Tendenz geht in diese Richtung“, sagt Schwabl lediglich. Gestern dann endlich Klartext: „Die Spielvereinigung Unterhaching wird an einer möglichen Relegation nicht teilnehmen und verzichtet damit nach Abwägung aller relevanten Kriterien auf die Chance, in die 3. Liga aufzusteigen“ , heißt es in der Pressemitteilung .

Man müsse realistisch sein und feststellen, „dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind“, wird Schwabl zitiert. „Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung. Die Perspektive auf einen Aufstieg in Liga 3 in den nächsten Jahren werden wir aber nicht aus den Augen verlieren“, erklärt Schwabl. Diese Entscheidung sei auch aus Sicht des Aufsichtsrates unumgänglich gewesen, teilt der Verein mit, „denn die wirtschaftliche Stabilität ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft.“

Es geht also vor allem um die prekäre finanzielle Situation, die den Verein schon seit geraumer Zeit drückt. Weniger das Aufbringen einer Millionen-Bürgschaft, die der Club für eine Saison in der Drittklassigkeit gegenüber dem DFB aufbringen müsste, ist das Thema. Auch nicht eventuelle DFB-Auflagen, die der in der Vergangenheit gegenüber der SpVgg oft wohlwollend agierende Verband für den Drittligabetrieb ausgibt. Vielmehr reifte bei den Verantwortlichen die Erkenntnis, dass man mit der aktuellen Mannschaft mit ihren vielen jungen und unerfahrenen Spielern eine Liga höher wohl kaum eine Chance hätte und einen postwendenden Abstieg in Kauf nehmen müsste.

Um in der 3. Liga eine realistische Möglichkeit auf den Klassenverbleib zu haben, müssten einige Profis verpflichtet werden, die außerhalb des aktuellen Budgetrahmens liegen. Drittligaerfahrene Kräfte in den eigenen Reihen mit Vertrag über den kommenden Sommer hinaus sind indes nur wenige zu finden. Und einige Routiniers mit Profierfahrung wie Alexander Winkler (34), Manuel Stiefler (37), Markus Schwabl (35) und Simon Skarlatidis (34) sind nicht mehr die Jüngsten. Steigende Belastungen in der höheren Liga dürften diese Spieler schwerer wegstecken und sie deswegen möglicherweise auch verletzungsanfälliger machen.

Im Aufsichtsrat befinden sich unter anderem glühende Verfechter der traditionellen Hachinger Ausbildungsphilosophie. Deshalb hat dieses Kontrollgremium den Verzicht wohl bestätigt. Denn bei einem Verbleib in der Regionalliga bekommen Talente eine weitaus bessere Möglichkeit als in der 3. Liga, sich im Herrenfußball zu akklimatisieren und weiterzuentwickeln. Auch Schwabl spricht davon, vermehrt auf Talente setzen zu wollen und einen potenziellen Aufstieg erst in zwei Jahren mit entsprechenden Strukturen zu realisieren.

Spätestens dann sollte auch die U21 das aktuelle Dilemma lösen, dass junge U17-Spieler in der Zweiten Herrenmannschaft der SpVgg einsatzberechtigt sind. In der Landesliga sind es diese Spieler derzeit nicht, erst mit einer Rückkehr in die Bayernliga wäre ein dringend notwendiger Zwischenschritt für erste Erfahrungen im Herrenfußball in der eigenen U21 wieder möglich. Am vergangenen Wochenende hat das Landesliga-Team eine Bayernliga-Rückkehr möglicherweise bereits verspielt. (rmf)