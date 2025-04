Klappts noch mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga? Zuletzt gab es für Wittmann und den FC Ingolstadt drei Remis am Stück. – Foto: Imago/Stefan Bösl

Aufstiegstraum wohl geplatzt: FC Ingolstadt patzt beim VfL Osnabrück Top-Torjäger fehlt weiter

Das war es wohl in Sachen Aufstieg für den FC Ingolstadt und Sabrina Wittmann. Nach der Pleite gegen Osnabrück rückt der dritte Platz in der 3. Liga in weite Ferne.

Vorbericht: Fünf Spiele ungeschlagen, aber nur drei Remis zuletzt: Der FC Ingolstadt kommt in der 3. Liga trotz teils guter Spiele nicht so richtig voran. Am Osterwochenende spielen die ärgsten Konkurrenten um den Aufstieg gegeneinander. Ist das die Chance für die Mannschaft von Sabrina Wittmann?