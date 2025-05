Aufstiegstraum lebt weiter

Zu Beginn wenig Spektakuläres. Der FCS brauchte gut eine Viertelstunde, um richtig in die Partie zu kommen. Dann rollten aber einige Angriffe auf die Dortmunder Defensivreihe zu. Die erste richtig gute Chance in der 24. Minute. Krüger und Rizzuto spielten sich stark über die linke Seite durch. Rizzuto legte zu Zeitz ab, Keeper Lotka war rechtzeitig unten. Es folgte gleich die nächste Möglichkeit. Fahrner schlug eine Ecke nach innen. Rabihic verlängerte an den zweiten Pfosten, Krüger köpfte aufs lange Eck, Lotka packte erneut zu (26.).

Aus dem Nichts, aber bedingt durch mehrere Schnitzer ging der BVB dann allerdings in Führung. Bichsel verlor den Ball tief in der gegnerischen Hälfte. Dortmund schaltete blitzschnell um. Im Mittelfeld fehlte der Zugriff. Es folgte ein Steilpass auf Hettwer. Der schloss nicht sonderlich platziert ab, doch Paterok erwischten die Kugel nicht (34.).

Deshalb ging es mit einem Rückstand in die Kabine. Zum zweiten Durchgang folgte ein erster Wechsel. Mit Vasiliadis für Zeitz stellte Schwatz sein Team etwas offensiver auf. Und es gab gleich die nächste gute Chance. Brünker legte zurück zu Krüger, knapp rechts vorbei (48.).

Weiter ging’s Richtung Dortmunder Gehäuse. Der FCS setzte sich am Strafraum fest. Sontheimer flankte schließlich mit Schnitt, Krüger nahm aus der Drehung volley ab. Wieder parierte Lotka (52.). Die folgende Ecke wurde im zweiten Anlauf gefährlich. Beckers Schuss wurde zur zu diesem Zeitpunkt bereits 12. Ecke geblockt (53.).

Aber auch die Gäste hatten ihre Momente. Foti setzte zu einem starken Solo an und am Ende Aning ein. Diesmal war Paterok zur Stelle. Im direkten Gegenzug wurde es knifflig. Im Strafraum wurden sowohl Brünker als auch Krüger gestoßen. Kein Strafstoß (63.).

Schwartz zog danach die zweite Wechseloption. Civeja ersetzte Fahrner (65.) und war umgehend Initiator des Ausgleichs. Nach einer Ecke blieb der FCS weiter druckvoll. Civeja schloss ab, Lotka ließ klatschen, Krüger gab nochmal scharf vor den Kasten und Brünker besorgte mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke das 1:1 (67.).

Aber auch der BVB blieb temporär gefährlich. Foti prüfte Paterok (70.). Näher dran am nächsten Tor waren aber die Blau-Schwarzen. Brünker konnte eine Flanke von Krüger allerdings nicht entscheidend platzieren (72.). Auch Rizzuto zielte per Kopf über den Kasten (74.). Paterok musste sich jedoch auch erneut strecken, parierte den direkten Freistoß von Reitz glänzend (81.).

Nachdem eine Rabihic-Direktabnahme noch vorbeisauste (85.), sorgte der Sekunde zuvor für Brünker eingewechselte Schmidt für das 2:1 und brachte den Park zum Kochen. Rabihic hatte Krüger stark freigespielt, der legte quer und Schmidt drückte aus zumindest abseitsverdächtiger Position zum 2:1 ein (86.). Der Treffer zählte und die Relegation war zum Greifen nah.

In der Nachspielzeit brachte Schwartz noch Krahn für Rabihic und dann war es vollbracht. Der FCS schob sich am letzten Spieltag noch an Energie Cottbus vorbei auf den dritten Platz und kämpft weiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

BVB-Trainer Mike Tullberg sagte nach der Begegnung: "Wir wollten mutig antreten, wir wussten ja um die Ausgangslage beider Teams. Wir hatten Ausfälle, mussten auch auf zwei Leute von der Bank setzen. Wir haben zunächst tollen Fußball gespielt, wir haben sie vor gtße Probleme gestellt. Wir selbst haben Probleme bei langen Bällen, bei Standardsituationen, Dann kam der Druck von den Rängen. In der zweiten Hälfte sind wir nicht in die abläzfe reingekommen, sie waren am Drücker, aber wir hätten auch das zweite Tor machen können. Wir wollten gewinnen und fangen uns dann das 1:2 ein. Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben eine längere Perspektive jetzt in der Regionalliga, Wir sind eine Ausbildungsmannschaft und wir werden weiter ausbilden".

FCS-Trainer Alois Schwartz sagte: "Wir wussten, dass sie Ausfälle hatten, aber sie können immer was nachschieben. Wir sind schwer reingekommen. sie waren aber nicht zwingend. Dann haben wir uns gefangen und brennen ein Feuerwerk ab. Wir hatten zehn Ecken, Die Möglichkeiten waren da, aber der Ball wollte nicht rein. Dann laufen wir in den Konter, das macht schon was mit den Jungs. Aber wir haben dran geglaubt. Wenn man das Spiel in Aachen gesehen hat, kann man heute stolz sein. Wir werfen alles rein, knallen alles raus. Wenn man alles zusammen legt, war es dann doch gerecht. Wir haben erst versucht unser Spiel zu gewinnen und haben dann auf die anderen Plätze geschaut. Ingolstadt und Hannover II haben ihre aufgaben gemacht. Heute freuen wir uns, morgen bereiten wir uns dann auf das erste Relegationsspiel vor. Wir haben vorher schon intern geregelt, wie wir die drei möglichen Gegner beobachten, es wird bei allen in Frage kommenden Gegnern jemand aus dem Trainerstab vor Ort sein".

Das Hinspiel gegen den Zweitliga-Sechzehnten, der erst am Sonntag ermittelt wird, findet am Freitag im Ludwigsparkstadion statt. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Für die nun abgestiegene Zweite des BVB war es das letzte Ligaspiel.