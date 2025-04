Aufstiegstraum lebt: Maisach fährt die nächsten drei Punkte ein

Der SC Maisach träumt weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga. Die Hoffnung nährt ein klarer 4:1-Sieg im heimischen Stadion gegen den TSV Landsberg.

Maisach - Der SC Maisach bleibt dran an den oberen Tabellenplätzen und darf weiter vom Aufstieg träumen, auch wenn der Abstand zu den beiden führenden Mannschaften aus Geiselbullach und Weßling sieben Punkte beträgt. Aber es sind auch noch sieben Spieltage zu absolvieren. Am Sonntag hatte die Elf von Trainer Thomas Stehle keine Mühe, den TSV Landsberg im heimischen Grubenstadion vor 80 Zuschauern in Schach zu halten.