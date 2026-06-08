Aufstiegstraum geplatzt: SV Dietersheim verliert Relegation klar

Zeit für aufmunternde Worte: Die Dietersheimer um Spielertrainer Christopher Schindler (3. v. r.) und Vereinspräsident Mario Spoljaric (2. v. r.) waren mit großen Hoffnungen nach Eitting gefahren. Doch es hat nicht gereicht. – Foto: Bauer

Das Stadion von Eitting hat auf der Tribüne den legendären Spruch „Auf geht’s, reißt’s Eich zam“ stehen – und genau dieses Motto hätten die Dietersheimer in den Köpfen haben müssen. Wie bereits beim verlorenen Endspiel um die Meisterschaft in der Kreisklasse (2:3 in Eching) war das Team ein Schatten seiner selbst. Der SVD wirkte mutlos, kraftlos und defensiv erschreckend schwach. In Eching war das 2:3 gefühlt eher ein 1:4 – und nun gegen Moosinning II war man mit dem 0:3 zur Halbzeit noch gut bedient. In den letzten Minuten vor der Pause war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es wieder klingelt.

Relegationsspiele am Ende der Saison haben einen besonderen Kick, weil es in 90 Minuten um alles geht. Bei dem Duell um das Kreisliga-Ticket ging es gefühlt aber nur eine halbe Stunde lang um den historischen Aufstieg des SV Dietersheim. Zur Pause war die Sache angesichts von drei Toren Rückstand sowie einem Mann weniger schon durch. Am Ende verloren die Dietersheimer gegen den FC Moosinning II mit 0:4 (0:3) – und damit bleibt alles beim Alten: Moosinning II hat den Klassenerhalt in der Kreisliga sicher, und für den SVD geht es in der Kreisklasse weiter.

In der zehnten Minute brachte Christoph Kollmannsberger die Moosinninger in Führung – und das Tor fiel schon ganz einfach. Noch billiger war das 0:2 von Stefan Erl (32.), der nach einer simplen Ballstafette frei vor dem Keeper stand. Mit einem trockenen Flachschuss aus 18 Metern legte Erl nach (35.) – und das Ganze sah erneut erschreckend leicht aus. Wenig später gab es einen Platzverweis, der auch nicht gerade aus heiterem Himmel kam. Der Frust war groß, und die Unterzahl – Gelb-Rot für Alexander Schindler (40.) – hatte sich angedeutet. Damit war die Sache zu diesem Zeitpunkt schon fast erledigt.

Trotz der Niederlage – Dietersheim Trainer ist stolz

Nach der Pause konnte man den Dietersheimern nicht vorwerfen, dass sie die grünweiße Vereinsfahne gegen die weiße Fahne eingetauscht und aufgegeben hätten. Das Team war bemüht, aber der Tank war leer, und Moosinning II ließ so gut wie nichts zu. Mit Abstand bester Mann auf dem Platz war Georg Ball, die kickende Legende aus Marzling. Der ehemalige Regionalliga-Fußballer ordnete das Spiel des Kreisligisten in der defensiven Mittelfeldzentrale. Moosinning II spielte einfach nur die Zeit herunter und nahm nach einem missglückten Torwartausflug das geschenkte 4:0 noch mit (78.).

Dietersheims Trainer Christopher Schindler reichte hinterher ein Wort, um seine Gefühlslage zu beschreiben: „Stolz!“ Wie schon nach dem Meisterschaftsendspiel gratulierte er dem Gegner, der einfach besser war. „Natürlich wären wir gerne aufgestiegen“, sagte Schindler zu dem verpassten Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga. „Aber uns ist am Ende einfach die Luft ausgegangen. Doch wir haben nie aufgehört und es immer versucht.“ Man werde nun junge Spieler in das Team einbauen und aus der Saisonendphase lernen, um in der Entwicklung den nächsten Schritt zu machen.