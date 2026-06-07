Aufstiegstraum geplatzt: SV Dietersheim verliert mit 0:4 Fußball Relegation zur Kreisliga von Nico Bauer · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Zeit für aufmunternde Worte: Die Dietersheimer um Spielertrainer Christopher Schindler (3. v. r.) und Vereinspräsident Mario Spoljaric (2. v. r.) waren mit großen Hoffnungen nach Eitting gefahren. Doch es hat nicht gereicht. – Foto: Bauer

Der SV Dietersheim ist in der Relegation zur Kreisliga gescheitert. Gegen den FC Moosinning II lag das Team schon zur Pause mit 0:3 zurück.

Relegationsspiele am Ende der Saison haben einen besonderen Kick, weil es in 90 Minuten um alles geht. Bei dem Duell um das Kreisliga-Ticket ging es gefühlt aber nur eine halbe Stunde lang um den historischen Aufstieg des SV Dietersheim. Zur Pause war die Sache angesichts von drei Toren Rückstand sowie einem Mann weniger schon durch. Am Ende verloren die Dietersheimer gegen den FC Moosinning II mit 0:4 (0:3) – und damit bleibt alles beim Alten: Moosinning II hat den Klassenerhalt in der Kreisliga sicher, und für den SVD geht es in der Kreisklasse weiter. Das Stadion von Eitting hat auf der Tribüne den legendären Spruch „Auf geht’s, reißt’s Eich zam“ stehen – und genau dieses Motto hätten die Dietersheimer in den Köpfen haben müssen. Wie bereits beim verlorenen Endspiel um die Meisterschaft in der Kreisklasse (2:3 in Eching) war das Team ein Schatten seiner selbst. Der SVD wirkte mutlos, kraftlos und defensiv erschreckend schwach. In Eching war das 2:3 gefühlt eher ein 1:4 – und nun gegen Moosinning II war man mit dem 0:3 zur Halbzeit noch gut bedient. In den letzten Minuten vor der Pause war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es wieder klingelt.

Chancenlos: Nicolas Esono Ntutum (am Ball) und die SVD-Fußballer gaben sich vor fast 1000 Zuschauern aber nie auf. – Foto: Bauer