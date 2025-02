Großer Frust in Bilk. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Aufstiegstraum geplatzt – Sparta Bilk vor dem Umbruch

Schon vor dem Karnevalswochenende herrscht bei der DJK Sparta Bilk Katerstimmung. Für den selbsternannten Aufstiegsaspiranten sind am Sonntag wohl sämtliche Träume vom Sprung in die Landesliga jäh geplatzt. Im Topspiel bei Tabellenführer TSV Solingen, das Bilks Torjäger Marco Meyer im Vorfeld als „Endspiel“ klassifiziert hatte, zog die Elf von der Fährstraße mit 1:4 den Kürzeren.

Bei nunmehr 13 Zählern Rückstand auf Platz eins und sieben Punkten auf Rang zwei räumte auch Bilks Sportdirektor Marcel Krüger ein, nun nicht mehr über den Aufstieg reden zu müssen. Stattdessen kündigte der 39-Jährige schon für die kommenden Tage Gespräche mit Trainer Jörn Heimann an. „Ich habe meine Vorstellungen, was die Zukunft angeht. Klar ist aus meiner Sicht, dass wir in der Mannschaft die eine oder andere Veränderung vornehmen müssen“, so Krüger. Zwar liegt die Heimann-Elf in der Rückrundentabelle mit vier Punkten sogar noch über der Marke, die man in der Hinserie nach den ersten vier Spieltagen erreichte (3). Doch der Glaube an eine Aufholjagd, wie sie Sparta in der Hinrunde hinlegte, scheint nicht mehr vorhanden. Zumal der Tabellenführer aus Solingen der namhaft besetzten Mannschaft um Kapitän Adnan Hotic das eine oder andere Defizit aufzeigte. „Sie haben ein paar richtig gute, junge Spieler in ihren Reihen, die ihr Ding ohne großen Respekt durchgezogen haben“, lobte Krüger den Kontrahenten.

Gut gespielt, nichts geholt So reichten den ersatzgeschwächten Gästen ein fußballerisch ordentlicher Auftritt und ein wieder treffsicherer Marco Meyer alleine nicht. Denn in Sachen Tempo und Laufbereitschaft war Solingen überlegen. Die Erkenntnis, dass die Gegner einen Schritt mehr machen, ist an der Fährstraße nicht neu. Schon nach den vorigen Auftritten gegen den DSC 99 und die SG Benrath-Hassels legte Heimann seinen Finger in genau diese Wunde und wies auf Versäumnisse in der Winter-Vorbereitung hin. Allerdings ist das Problem vermutlich auch mit der Kaderstruktur verwurzelt.